2026年「國運籤」曝光！小孟老師解籤：台灣須小心「奸臣計謀」

2026年即將到來，國運走向成為大家關注的焦點！命理專家小孟老師近日前往松山奉天宮請示國運，抽得第25籤「戊子籤」。小孟老師表示，這支籤並非單純解讀吉凶，而是提醒我們注意社會節奏與人心的變化，並強調「時間」才是關鍵！

小孟老師指出，籤詩的前兩句「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多」強調不必急於尋求答案或焦慮未來，否則只會增加不安。而籤詩的第三句則警告在此之前，社會氛圍可能不穩定，容易出現假消息和流言，民眾應保持冷靜，以免被情緒和輿論左右。

真正的重點在第三句：「但看雞犬日過後」！其中「雞」與「犬」分別對應農曆八月與九月，象徵這段時間社會氛圍可能較為不安穩，假消息、流言與負面事件容易滋生，讓人判斷力受影響。小孟老師提醒，這段期間一定要保持冷靜，避免被情緒或輿論牽著走。

至於轉好的時間點，「日過後」暗示農曆八、九月過後，整體氛圍會逐漸穩定，民心與景氣都有望慢慢回暖。最後一句「不須作福事如何」，小孟老師解釋為「守好本分」，不宜過於躁進或逞強出頭。

籤中提到的「胡鳳嬌問籤中奸臣計」典故，也提醒我們動盪時期流言與操弄更易出現。2026年最重要的關鍵是保持定力與判斷力，穩住方向、不被雜訊誤導，才能走向更好的未來！

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

