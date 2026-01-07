2026年《大學品牌力》調查 高餐大獲「遊憩與運動領域」最佳學群全國第三名 居技職大學之首

▲高餐大楊政樺副校長代表接受獎章。

【記者 王雯玲／高雄 報導】國立高雄餐旅大學辦學卓越備受肯定， 104 人力銀行最新發佈之「2026 大學品牌力」評比中，高餐大於全國 120 多所大學中脫穎而出，勇奪「遊憩與運動領域」最佳學群全國第三名，居技職大學之首。高餐大QS排名近五年均在前50名內，辦學成果在國際餐旅產業上打響名號，展現高餐大三明治教學方針的深耕成效，高度肯定高餐大畢業生在職場上不可取代的領袖特質。

高餐大強大的品牌影響力，吸引美國迪士尼集團招募團隊專程跨海飛抵台灣，與高餐大進行唯一實習合作。迪士尼提供每小時 18 美元之優渥薪資與完善宿舍配套，實習生家人更享有免費入園與郵輪優惠。此計畫不僅增添學生履歷的金色經歷，更證明高餐大培育的人才具備全球競爭力。

高餐大積極爭取外部資源，為學生打造通往世界的橋樑。根據教育部最新公告，114 年學海系列計畫核定補助金額揭曉，高餐大表現極其出色，成功獲核超過 1100 萬之補助金額，較去年大幅成長 178 萬！其中，研發處主導之「築夢計畫」更獲得 737 萬補助，旨在助力學生拓展國際視野、實現學術與產業交流夢想。這些資源的挹注，不僅是學校實力的展現，更是學子走向國際舞台最強大的後盾。

副校長楊政樺及大學社會責任實踐推動辦公室執行長陳建龍，率領校內三大 USR 計畫團隊，積極實踐大學社會責任，展現高餐大深耕在地、回應社會的行動力。三大USR計畫，分別為:陳千浩教授帶領之「台灣地酒文化復育及場域產學鏈結、人才培育發展實踐計畫」、曾裕琇教授領軍之「關鍵食客－右堆綠色永續新粄塊六級智慧創生計畫」，以及程玉潔教授與林秀薰教授主持之「田寮農產新食力－古力豬創新商機計畫」，共同串聯食農教育、產業創新與文化永續等核心議題。高餐大長期連結健康生活趨勢，強調「人文化」教育精神，鼓勵學生將專業知能與人文關懷相結合。今年樺加沙颱風侵襲臺灣後，校內師生主動投入花蓮光復鄉災後復原行動，化身「鏟子超人」協助清淤，並發揮餐旅專業，為現場志工與災民製作溫暖餐食，展現學以致用的實踐力。此一具體行動，不僅彰顯高餐大落實大學社會責任（USR）的核心價值，更是學校精神的最佳體現。

高餐大是頂尖人才的孵化器，明年度代表台灣征戰「全球技能競賽」的烘焙項目國手林裕憲即就讀於本校，展現「入學即嶄露頭角」的優勢。在 2025 年海內外廚藝競賽中，本校師生更橫掃 13 金、20 銀、46 銅及 12 項佳作，分別於馬來西亞 FHM 國際廚藝競賽、印尼雅加達 TCA 國際賽、韓國濟州島 JLCC 等 A 級賽事中奪得金牌。值得喝采的是2025 年米其林指南中，高餐大校友佔據八位星級主廚席次，專業實力獲國際美食界最高肯定。

高餐大陳國泰代理校長表示，透過嚴謹的學制與豐富的實務資源，高餐大已成為企業最青睞的人才寶庫。我們歡迎所有懷抱國際夢、廚藝夢與管理夢的學子，在選填志願時選擇高餐大，與我們一同在國際舞台上閃耀。（圖／記者王雯玲翻攝）