2026年「澄澄神馬攏賀呷」 澎澄飯店潮粵圍爐年菜登場

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】為迎接丙午火馬年的到來，澎澄飯店202６年以「澄澄神馬攏賀呷」為主題，精心推出兩款海陸圍爐饗宴及多款外帶年菜。秉持經典台味，澎湖在地海鮮，創意潮粵料理的核心理念。由擅長潮洲與粵菜的何海鷗主廚專業廚藝烹製，嚴選澎湖當令海鮮與頂級食材，結合細膩刀工與純熟候候，打造風味獨具的年菜佳餚，多道美味料理也為新春團圓注入獨一無二的餐桌記憶。

除夕當天，澎澄飯店特別邀請戰鼓震撼開場、川劇變臉及魔術表演團隊，讓賓客在品嘗美饌之餘，沉靜於熱鬧歡騰的節慶氛圍。海陸圍爐饗宴中的「除夕圍爐宴」以十道佳餚，象徵十全十美，10人份售價16,800元、小家庭6人份售價為11,800元。由香港籍名廚何海鷗主廚領軍，憑藉數十年潮洲與粵菜料理經驗，融合澎湖在地海鮮，以精湛刀工與細膩火候，呈現豐盛而精緻的海陸饗宴。

廣告 廣告

今年圍爐宴主打「福建老酒佛跳牆」，選用烏骨雞、花椒、鮑魚、海參等珍貴食材，承襲正統福建做法，文火慢燉三小時，湯色澄亮，酒香內歛，風味濃郁而不膩。另源自廣東的「禦寒雙冬羊腩煲」，以羊腩、冬菇、冬筍慢火悶煮，湯頭溫潤暖胃，澄澄飯店限定的創意新作「羊肚菌松露鮑魚塔」結合酥香塔皮，慢燉鮑魚與松露，香氣細膩﹔以及寓意步步高升的「干貝蒸米糕」，口感溫潤扎實。此外，更推出費工少見的「深海龍膽三吃」，嚴選澎湖深海龍膽石斑，呈現「生炒魚球」「清蒸頭腩」與「天麻燉龍骨」三種風味，完整展現澎湖海味與潮粵料理工藝的細膩層次。

此外精緻的年菜外帶，在家也能輕鬆享受澎澄好味道。外帶吉祥桌菜10人份8,800元；6人份僅需4,800元，包含「椒鹽鮮鮑魚」「乾燒金鯧魚」「川味甘煸肘子」等十道經典佳餚。另外還提供多款單點外帶年菜，可以滿足小家庭或加菜需求，讓新春圍爐更加彈性便利。欲預訂圍爐宴或年菜外帶，請撥澄澄全日餐廳06-923-5699。（照片記者葉佳盈攝影）