2026年「發財金」這樣最招財 仍須注意3禁忌以免破財

春節期間不少人都會到廟拜拜，祈求新的一年開運招財，有些廟還會提供「發財金」，其中以竹山鎮紫南宮福德正神借600元「發財金」最具知名。紫南宮主委莊秋安說:平時也可以到紫南宮向土地公借「發財金」，讓信眾求回家旺財保平安。

向神明「發財金」有以下細節要注意：

先「還金」再「求金」

若已經向某廟的神明借「發財金」，要先「還金」再「求金」，古人云：有借有還，再借不難。

求「發財金」

發財金的求法：

1、拿起擲杯在香爐順時針轉三圈，小聲唸出聲音，讓土地公能聽見您的聲音：

(1)一般上班族：弟子(或信女)、姓名、生日(國曆或農曆幾年幾月幾日生)、地址，祈求XX神明保佑，請回「發財金」，讓弟子(或信女)工作順利，小人遠離，平安健康，可以的話，請XX神明賜給一個聖杯。

(2)業績性質或做生意：弟子(或信女)、姓名、生日(國曆或農曆幾年幾月幾日生)、地址，祈求XX神明保佑，請回「發財金」，讓弟子(或信女)事業順利，財源廣進。若要更好的方法，許願願力更大，請XX神明保佑(多久時間)(業績可以達成多少)，若達成將以多少金額來「還金」，可以的話，請XX神明賜給一個聖杯。

2、若第一次聖杯，就可以借六百元發財金。第二次聖杯，就可以借五百元發財金。第三次聖杯，就可以借四百元發財金。第四次聖杯，就可以借三百元發財金。第五次聖杯，就可以借二百元發財金。第六次聖杯，就可以借一百元發財金。

3、到廟裡服務中心「求金」窗口領取向神明擲爻所允杯的「發財金」紅包。4.將「發財金」紅包拿到神明主爐過火，以順時針繞三圈，啟動招財納福效果。

「發財金」擺放

將求來的「發財金」：

1.2026年「財帛星」在東方，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，每年不同方位，今年「財帛星」在房子東方；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「發財金」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2.擺放在家中的「財位」，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

3.擺放在神龕上。

4.擺放在保險箱內。

5.放在錢包或包包內。任選一種或四種擺放，讓這些地方吸收「發財金」的財氣及好運。

小錢滾大錢

將「發財金」的財氣及好運存到自己的銀行戶頭，藉由我們努力工作，讓「發財金」小錢滾大錢。

「發財金」禁忌

1.「發財金」一定要存到自己的銀行戶頭，不可花掉，否則會將自己財氣及好運送掉，反而破財、漏財！

2.不可將「發財金」以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

3.不可將「發財金」擺放在汙穢不淨的地方，例如將「發財金」擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財！

