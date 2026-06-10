將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

旭硝子財團（Asahi Glass Foundation）近日公布第35屆「藍色星球獎」得主，由美國毒理學家 Linda S. Birnbaum 與經濟學家 Edward Barbier 共同獲獎。該獎項旨在表彰對解決全球環境問題有卓越貢獻的個人或團體，每位得主將獲得50萬美元獎金。

第35屆「藍色星球獎」（Blue Planet Prize）獲獎名單正式出爐，這項由日本旭硝子財團（Asahi Glass Foundation）主辦的國際環境大獎，每年選出兩位對解決全球環境危機有重大貢獻的傑出人士。2026年的獲獎者分別為美國毒理學家 Linda S. Birnbaum 以及經濟學家 Edward Barbier，表彰他們在公共衛生與綠色經濟領域的卓越成就。

廣告 廣告

Linda S. Birnbaum 曾任美國國家環境衛生科學研究所（NIEHS）及國家毒理學計畫（NTP）主任。她針對持久性有機污染物（POPs）的毒性進行了開創性研究，並揭示內分泌干擾物在胎兒發育等「關鍵敏感期」對長期健康的影響。她的研究不僅強化了保護脆弱族群的科學基礎，更成功將學術研究轉化為具體的公共衛生政策。

另一位得主 Edward Barbier 則是科羅拉多州立大學的傑出教授，他致力於推廣「自然資本」與生態系統服務的價值。他在為聯合國環境署（UNEP）撰寫的《全球綠色新政》（A Global Green New Deal）報告中，提出結合經濟復甦、減碳與生態保護的策略，將自然保育重新定義為促進經濟繁榮的「戰略性投資」，為全球環境政策提供具體指引。

主辦單位表示，頒獎典禮預計於2026年10月28日在東京舉行，兩位得主除了獲頒獎狀與獎盃，還將分別獲得50萬美元（約新台幣1,600萬元）的獎金。隨後也將在東京與京都舉辦紀念講座，分享他們在環境保護領域的寶貴經驗。

原文出處：2026年「藍色星球獎」揭曉！美毒理學家與經濟學家獲殊榮

本文由AI協作，經編輯審核後發布