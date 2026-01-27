2026年「蘭陽愛心月」 童心守護、紅包傳愛

（圖／宜蘭縣府社會局）





宜蘭縣政府再次響應台灣世界展望會活動以「紅包傳愛」為主軸，於27日10在縣府縣民大廳舉辦2026年「蘭陽愛心月」童心守護.紅包傳愛公益記者會，透過縣府各局處同仁的自發性響應活動，此次宜蘭縣政府發起的募得款項將全數投入「紅包傳愛」活動，同時也表達縣府與台灣世界展望會一起幫助孩子為弱勢孩童及其家庭帶來祝福，看見孩子的需要，做孩子的依靠！

宜蘭縣林茂盛代理縣長表示，非常感謝台灣世界展望會關懷與服務國內外脆弱兒童及其家庭，紅包傳愛公益行動是為國內經濟弱勢家庭募集助學、健康、平安、希望四種紅包祝福，幫助孩子健康成長、安穩就學，紓解家庭急難、培力就業技能，改善家境!

活動記者會現場邀請來自宜蘭縣私立安康幼兒園的小朋友，以萬馬奔騰迎新春舞蹈開場為記者會精彩展開場，並且由美星文化隊表演三首舞蹈曲目:1.一年一度2.那魯灣3.繁花盛開，小朋友們用童言童語、無比青春熱情又可愛的唱歌、跳舞為其他脆弱兒童加油打氣，也期待透過稚嫩且純真的歌聲，匯聚眾人關懷脆弱生命的力量，讓每一個兒童都有平安長大的權利。

（圖／宜蘭縣府社會局）

台灣世界展望會副會長蕭文榮表示，非常感謝宜蘭縣政府各局處首長與同仁熱情響應，今年再次發起募款回應本會，募得了5萬100元愛心捐，縣府同仁個人捐款達1,000元，即贈送世展會設計款紅包袋1組，捐2,000元送2組，以此類推，最多累計贈5組紅包袋。

台灣世界展望會宜蘭在地服務1,500名兒童及其家庭期待透過您的愛心溢助，支持2026年在地服務方案所需經費，以順利展開執行，使孩子在困難的環境中，亦能有公平的受教育及多元學習機會。因為孩子的未來是可以改變世界的！愛能結實百倍，透過紅包「傳」愛，無論是種或收，讓我們成為彼此的光，延續祝福，創造希望！

