2026年「補假不補班」什麼意思？上班族最痛苦日子沒了 1招爽放16天

今年進入最後一個月，不少人開始翻開明年的行事曆，先把連假、出遊計畫安排妥當。近日一則Threads引起大量網友討論，貼文中驚呼「原來明年開始都不用補班了」，讓大批上班族讚爆「今天上班最撫慰心靈的消息」。

一名家具品牌小編在Threads發出貼文，「原來明年開始都不用補班了，2026年有9個連假，今天上班最撫慰心靈的消息」，同時也曬出2026年行事曆，上方寫下，全年總放假日數為120天，且3天以上的連假共有9個；配合行政院修法，自2025年下半年起取消補班制度，只改補假不補班，因此2026年將無補班日。

貼文曝光，不少人留言，「因為某一年補到懷疑人生」、「2023補六個」、「今年就沒補，想連假的人自行請假」、「最神奇的是中秋節和教師節連在一起了」、「以後若不補班的話，過年假期可能初五就要開始上班了」、「每個月都有最好」、「媽媽本人我要花轟了」、「就是清明連假五天的那個吧」。

根據行政院人事總處公布2026年（民國115年）行事曆，整年度放假天數為120天，比今年多出5天假期，且3天以上的連假高達9個。由於《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，已刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定，也不會再因為湊連假而補班補課。

2026年行事曆9大連假一次看

★農曆春節：2/14（六）至2/22（日）共9天

★228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天

★兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天

★勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天

★端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天

★中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天

★國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天

★光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天

★行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天

然而，明年元旦在週四，因為不會為了湊連假進行補班補課，所以只休1天，若想要連假可以自行請特休。另外，明年春節時間較晚，若請假2月23日至26日，可以把春節連假及228連假串在一起，等於狂放16天。

