2026年「赤馬紅羊劫」是什麼？代表意思？60年一遇的災厄動亂年，要注意這3件事！ | ELLE

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: PonyWang

2026年恰逢傳統命理、民間預言的「赤馬紅羊劫」，這是被稱為「天下將有大亂、大劫、大血光」的時期，柯柏成命理師分享，因為2026-2027正好是丙午丁未年，因此「赤馬紅羊劫」再度被提起，而「赤馬紅羊劫」是一種時代級的動亂徵兆！心月魔法學校-校長Dakini也表示，「赤馬紅羊劫」是一種提醒，當集體與個體的慾望、恐懼與衝動同步升溫時，世界會進入一種容易失控的節點。

「赤馬紅羊劫」到底是什麼？而在這60年一遇的災厄動亂年，我們該怎麼做？

「赤馬紅羊劫」是什麼？「赤馬紅羊劫」意思？

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: d3sign

柯柏成/命理解釋，字面上來看，赤馬紅羊劫 = 赤 + 馬 + 紅 + 羊 + 劫。

分別象徵：

赤：紅色、火、血光、殺伐、戰亂，丙年為陽火

馬：兵戈、行軍、戰馬，象徵軍事行動

紅羊：

「羊」在地支中對應未（12地支中的「未羊」）

「紅」象徵血色、戰火，丁年為陰火

南宋的洪邁在《容齋隨筆》中明確提出了「丙午丁未之厄」的說法，統計了歷史上在這兩個年份發生的動亂。後來，「丙午丁未」又被形象地稱為「赤馬紅羊劫」，因為午為馬年、未為羊年，變得具有神秘色彩。

心月魔法學校-校長Dakini則分享，歷史上，每當政治動盪、戰爭、社會價值劇烈翻轉之際，往往被後人回溯為「赤馬紅羊之象」。但真正的重點從不在事件本身，而在於：人心是否被點燃卻無法駕馭。

2026「赤馬紅羊劫」要注意1：情緒管理

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Ezra Bailey

心月魔法學校-校長Dakini提醒大家在這樣的時刻要特別注意，其實在「赤馬紅羊劫」反而是要提示你下面三點。

在這樣的能量場當中，憤怒、恐慌、激情與極端立場特別容易被放大。因此，情緒管理就顯得特別重要，不能讓反應快過思考。

2026「赤馬紅羊劫」要注意2：不要立刻做決定

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: d3sign

在火旺之時，最危險的不是什麼都不做，而是「立刻做決定」。赤馬紅羊劫提醒我們：慢，是一種高階的保命術。因此在這一年，也許能放慢腳步，重新審視生活中的每一件事。

2026「赤馬紅羊劫」要注意3：回到自身

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: recep-bg

外在越混亂，越需要內在有錨。規律作息、穩定身體、減少無謂消耗，都是在為自己築一道防火牆。

因此，赤馬紅羊劫不是預言恐懼，而是清醒。當世界變得吵雜、快速、灼熱，我們更需要成為那個能在火中站穩的人。所以赤馬紅羊並非不可逾越的劫難。2026 年，是我們重塑信念、從浮躁回歸真實的關鍵窗口。

PHOTO CREDIT: ELLE Taiwan

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載