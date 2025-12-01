2026年「赤馬紅羊劫」要來了 命理師揭6大暴發性趨勢：AI、房市、工作全變天

命理師沈嶸表示，2026年將出現「赤馬紅羊劫」。（示意圖，pexels提供）

「赤馬紅羊劫」每60年才出現一次，恰巧將落在明年2026年。命理師沈嶸指出，史料記載許多動亂、戰爭及政局劇變，都曾發生在赤馬紅羊年，使得台海戰爭、中共政局等議題再度炒熱，引發不少民眾焦慮。同時她也點出明年最明顯的「6大暴發性提升現象」。

沈嶸日前在臉書發文，2025年即將邁向尾聲，不少民眾開始關注2026年的年運趨勢。沈嶸說明，2026年是丙午「赤馬年」，丙、午的五行皆屬火，「火上加火」象徵強烈的火勢相疊，加上隸屬每60年出現一次的「赤馬紅羊劫」，史料記載許多動亂、戰爭甚至政局大變動，都剛好發生在「赤馬紅羊年（丙午年、丁未年）」。

廣告 廣告

但2026年真的如此可怕嗎？沈嶸透過通靈揭示年運密碼，針對2026年天運也給出了關鍵密碼。沈嶸表示，2025乙巳青蛇年的密碼是「極端分岔年」，不論個人或大環境都有突發、急轉、毫無預兆的事件爆發。

而回顧今年，無論是藝人大S猝逝、美國關稅制裁、台灣股市大跌、修杰楷閃兵被上銬、香港大埔宏福苑公寓大火、于朦朧漢方大同突傳死訊等，皆符合「分岔年」的預言——「前一刻還正常運作，下一秒立刻有突發性的變化。」

沈嶸續指，2026年為「平穩暴發提升年」，關鍵就在於「提升」兩個字，能量本身是中性的，好的會提升、壞的也會提升，形成一種「加速累積、強化結果」的能量場。例如財富可能穩步增加，但債務也可能快速擴大；事業可能突然爆紅，但衝突與矛盾也可能放大；身體逐漸由虛弱轉向健康，但隱藏性的健康問題也可能累積爆發。

沈嶸也列出2026年最明顯的6大「暴發性提升現象」：

AI大舉入侵自媒體：AI內容生成速度變快、成本更低，許多企劃、語音、影像皆能由AI完成，創作者只需提供人物設定與腳本即可生成一支影片，就連假醫師的衛教影片都開始充斥平台。這讓許多依賴團隊、拍攝、大製作的YouTuber受到強烈衝擊，2026年AI內容將會更大量湧入YouTube、短影音等各大社群平台，傳統創作者成本高、效率慢，流量下滑，兩極化現象加劇。 店面、商辦空租率提高：2026年企業將更偏向「小規模、高效率」運作，許多公司傾向縮編、減少固定成本。商辦、街邊店、百貨櫃位空租率上升，尤其是租金高、坪數大的店面受創最深。僅剩餐飲型、醫美型產業仍具穩定需求。 「新節儉主義」盛行：2026年後，大眾的消費會更明顯追求CP值，每一分錢都花在刀口上，更加精打細算，假日旅遊也傾向逛街、踏青等活動，不住宿、不花錢、單純看風景的「窮遊」盛行。吃一頓飯也會特別注意店家的促銷優惠，「新節儉主義」成為主流。 線上課程遍地開花，尤其是命理身心靈課程：AI降低教學成本，人人都能開課，2026年線上課程將進入「全民開課時代」。尤其「九紫離火運」後，大眾對命理八字、能量療癒、心靈成長、通靈高我等主題興趣提高，形成全新熱潮，但同時真正厲害的大師相當稀少，師資良莠不齊，有可能花錢學東學西，最後仍是一知半解。 AI取代一般工作，而勞力工作薪水會提高：AI浪潮下，已經有部分低階行政工作可用AI輔助完成。到了2026年，會發生全面取代的狀況，尤其是低階文書、文編、基礎行政工作與基礎服務業，公司編制縮編，原本需要請三個人的工作，靠AI輔助僅需聘請一人就能完成，人更少，工作效率更高。反觀不會被取代的勞力工作如木工、水電工、建築工人、照服員等，因缺工明顯，薪水也會再提高。 定期定額ETF、黃金投資人數增加：在全球經濟動盪不確定性提高的背景下，因市場太難賺錢了，大眾更重視穩定投資方式。因此相對「低風險、長期穩健」的定期定額ETF和黃金，成為2026年最熱門的投資選擇。

最後，沈嶸也提醒，趁著迎接新年之前，趕緊檢視自身長期忽略的問題，例如健康問題、肥胖問題、財務風險、專業技術精進以及AI掌握度，尤其分岔年沾染到的壞事、厄運更要迅速處理，才不會在「提升年」變成拖累運勢的絆腳石，成功銜接暴發好運，扶搖直上。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

更多鏡週刊報導

「開學前見一面，我會帶上玩具」 澳洲女教師騙15歲學生上床！出庭認罪了

中國爆14款「假進口奶粉」 主嫌撈近3千萬竟辯：保證無毒無害

柯震東手搭許瑋甯肩膀被酸「貴圈真亂」 穿搭網友也有意見！他怒回：蠢貨