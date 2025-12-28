2026年「赤馬紅羊劫」4生肖犯太歲3招化煞！這生肖是大貴人必拉攏
2025年進入倒數，將迎來2026丙午馬年。民俗專家柯柏成指出，明年逢60年一遇「赤馬紅羊劫」，馬、鼠、牛、兔犯太歲，運勢波動大，宜防官非與人際衝突，建議冬至後安太歲、點燈化煞；另外他也點名3生肖走旺運，能遇到和合相助的貴人。
太歲星將入「午位」 沖煞馬鼠牛兔4生肖
柯柏成說明，天文上的木星，在古代稱為「歲星」，地球公轉太陽一周為11.8618年，取整數約12年，正好對應黃道上12生肖年，2026丙午年木星進入生肖馬的對應位置「午位」，根據八字理論有沖、破、害、刑4種太歲沖煞格局。他表示，2026年（丙午年）犯太歲的生肖主要有：
生肖馬：值太歲/刑太歲
運勢起伏，需要特別謹慎，受到刑太歲的因素，容易自尋煩惱自找麻煩，引發不必要的官非。
生肖鼠：沖太歲
對立衝擊，變動較大，尤其是桃花沖，柯柏成提醒生肖鼠留心，飛來的豔福不是福。
生肖牛：害太歲
和長官長輩或合作廠商溝通不易，談好的事情可能出現不可預期的變化。
生肖兔：破太歲
人際關係、合作易出現破裂，情感上容易出現競爭對手或其他不當的吸引力。
3生肖走好運：羊六合貴人、虎狗三合貴人
4生肖沖煞太歲星，但相對而言，有3生肖在2026馬年走好運。柯柏成點名生肖羊接下來這一年有六合貴人助力；生肖虎與生肖狗者則有三合貴人，不論在健康、學業、事業或財運相對順利，而透過六合或三合的氣場相應，這些生肖朋友也能帶動其他生肖的能量磁場，共同迎接好運。
不過，想要得到貴人幫運，個人也要具備辨別及善用的智慧。柯柏成指出，由於貴人出現可能伴隨著壓力與督促，若不堪承受，有些人可能「把貴人當仇人、小人當貴人」，結果事情進展未必符合期望。
點燈有助元神光彩 沒犯太歲也能點
犯太歲的生肖該如何化解沖煞？柯柏成表示，傳統上最簡易的方法，就是到廟裡點盞太歲燈或平安燈，透過早晚課誦經祈福迴向，達到消災解厄的安太歲功效，這個方法「眾生通用」，即便是沒有犯太歲的其他生肖，點燈也有助讓元神光彩、提升氣場。
羊是「隱形貴人」！飾品、擺件化解沖煞
此外，柯柏成分析太歲「貪合忘剋」的特性指出，午（馬）與未（羊）是六合關係，這是一種「暗合」關係，是在關鍵時刻能給予默默支持和幫助的「隱形貴人」。因此建議犯太歲者可佩戴羊造型的墜鍊、手環，或在辦公桌擺放「三羊開泰」擺件，孩童則可在床頭放置羊形玩偶，借助六合之力化解沖煞，同樣具有安定磁場的功效。
至於什麼時候可以開始點燈、安太歲？柯柏成說明，原則上，冬至後就可以配合各宮廟時間，登記點燈、安明年馬年的太歲。包括台北龍山寺已開放登記點燈，廟裡的燈位都有限量，民眾不妨多留意，為自己和家人點燈安太歲，迎接2026丙午馬年平安到來。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／柯柏成老師
