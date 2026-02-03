2026年「錢母」這樣擺最旺財 擺錯反漏財

楊登嵙老師（左）與紫南宮主委莊秋安手持2026年馬年「錢母」套幣。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳/台中報導

新年新希望，很多廟會發放「錢母」給信徒，以錢養錢，藉由神明的幫助，自己的努力，獲得更多的財富，民俗專家楊登嵙特別提醒，幸運獲得的錢母要注意以下步驟，才能讓「錢母」發揮最大效用，錢滾錢，擺錯反而會漏財！

楊登嵙指出，2026年「財帛星」在東方，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的方位，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「錢母」，可提升業績，增進財源，財運亨通。也可擺在家中的「財位」，一般在大門斜對角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

廣告 廣告

其他適合擺放的地方還包括神龕上、保險箱上、保險箱內、收銀檯上，或是擺放在辦公桌上，將錢母放在生財工具上，工作內容以電話行銷為主，則可將錢母黏貼在電話上；文案創作為主的人，則可黏貼到電腦上，有助文思泉湧，讓工作上有較好的發揮，相對錢財就容易到來。也可放在錢包或包包內，從事業務的人就很適合放在錢包內隨身攜帶，讓財氣帶著走。

楊登嵙表示，可以將錢母送給親朋好友，廣結善緣，但收到錢母的人要到原來發放錢母的廟，啟動錢母，向神明祈求自己的願望。但不可將錢母以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。也不可將錢母擺放在汙穢不淨的地方，例如將錢母擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財！另外，若「錢母」與自己生肖相沖，則不可攜帶在身上，例如今年馬年「錢母」，生肖鼠馬相沖，屬鼠的人就不要將「錢母」帶在身上，但可以擺在家中適合擺放「錢母」的地方。