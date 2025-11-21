2026年「1星座」運勢出爐！ 專家曝：重生的一年





2026年對所有人來說，都是新的開始，但對巨蟹座來說，更是心靈重啟與命運翻頁的重要階段！塔羅牌老師艾菲爾表示，巨蟹座將從內在深處開始覺醒，逐漸走出過去的情緒殘影，重拾安全感與自信。

艾菲爾老師指出，2026年木星在流年中帶來明亮能量，使巨蟹座在家庭、人際、工作場域中散發出溫柔卻堅定的領導力。今年更願意踏出舒適圈、不再被過去牽縛，而是以成熟的直覺與穩定的情緒，迎接生命中的新機會。整體而言，生活會從「被動承受」轉為「主動創造」，這也是重生的象徵。

財運：穩健上升、信任帶來財富突破

2026年的財運呈現「穩中帶旺」的上升曲線，你開始學會信任自己的判斷，也更敢於投資自己的能力與生活品質。上半年以累積為主，下半年財富能量大開，收入來源逐漸多元化。特別是美學、餐飲、家居、教育、心理諮詢、藝術文化等領域，會帶來亮眼的成長。若你曾考慮經營副業、打造個人品牌、經手不動產，今年非常有機會開花結果。你也將更願意研究投資策略，善用金錢、讓錢替你賺錢，進而建立更有彈性的財務基底。

事業運：展現影響力、從溫暖走向專業強勢

事業運在2026年非常亮眼，你不僅能在團隊中獲得他人信任，更能以細膩的觀察力與包容力引領他人。今年的你不再只是默默付出，而是敢於提出想法並站上舞臺，被看見、被肯定。若你在職場中需要與人合作，你會成為團隊中的穩定核心；若你是自營者或自由工作者，今年將遇到關鍵合作機會，讓你的專業被更大範圍看見。這是非常適合換跑道、升遷、接掌新專案的一年，只要願意跨出一步，就能看到職涯更高的臺階。

．升官開運小物：珍珠胸針、月光石耳環、貝殼造型筆記本

愛情與人際運：命運牽引、深情被看見

2026年的感情氛圍帶有命運色彩，單身的巨蟹座容易在藝術場合、公益活動、演出、展覽、婚禮中遇見特別的人，對方多半氣質溫和、有責任感，且能理解你的情緒世界。有些人的緣分甚至來自外地或不同文化背景，帶來新的視野與感動。有伴侶者，感情會因旅行、共築家園或重新整理居家空間而升溫，雙方更願意把心打開，談論未來規劃。今年的你能更成熟地表達脆弱，關係也因此更穩固。

．建議配對對象：處女座、金牛座、雙魚座、天蠍座等溫柔細膩的土象與水象類型

健康運：身心同步修復、找到更柔軟的平衡

健康面臨的主題多與情緒與壓力有關，2026年是你需要重新調整步調的一年。工作與家庭雖然忙碌，但並非壓垮你的負擔，而是提醒你「適當休息就是力量」。透過水元素活動，如游泳、泡湯、海邊散步、溫泉療愈，都能幫助你釋放壓力並提升免疫力。若能搭配聲音冥想、芳療按摩或瑜伽伸展，效果會更加深層。此外，今年非常適合長距離、節奏穩定的火車旅行，沿途風景與緩慢移動的節奏能深度安撫你的內在世界。

．推薦香氛能量：乳香＋玫瑰（打開心輪、讓情緒更柔軟）

旅行運：療愈系旅程、在靜心中遇見更好的自己

旅行運偏向「身心調和、回歸自我」的療愈氛圍。今年最適合前往能重新點燃信心、洗滌心靈的目的地，不求華麗，只求深刻。你會在旅途中獲得力量、釋放過往累積的壓力，甚至遇到重要的人或重要的靈感。尤其到了下半年，你的旅程可能成為人生的轉捩點，替你帶來新的方向、新的希望與新的緣分。

．旅遊地點：峇裡島（冥想能量強、最能療愈巨蟹座的內心）

（封面示意圖／翻攝Pexels）

