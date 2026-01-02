2026年「13大金飯碗」揭曉 年薪飆破300萬「這職業」成長率衝34%

財經中心／程正邦報導

隨著AI的快速發展，「資料科學家」成為未來十年的職場大熱門。（示意圖／Pixabay）

面對 AI 浪潮與全球產業轉型，哪些職業能兼具「高薪」與「穩定需求」？美媒《FinanceBuzz》引用美國勞工統計局（BLS）最新權威數據，篩選出 13 類年薪中位數超過 10 萬美元（約新台幣 314 萬元）的潛力職業。名單顯示，除了傳統的工程師外，數據應用與高階管理人才的需求更為強勁，其中「資料科學家」的預估成長率最驚人，成為未來十年的職場大熱門。

領跑職缺：高階資訊管理與財務龍頭

廣告 廣告

在薪資排名中，具備「技術＋管理」雙重能力的職位佔據領先地位：

* 電腦資訊系統經理： 負責企業整體的硬體佈署與技術團隊指導，年薪中位數高達 17萬1200美元（約新台幣538萬元），且仍有 15% 的穩定成長率。

* 財務經理： 掌握企業獲利命脈與投資規劃，年薪約 16萬1700美元（約新台幣508萬元）。

* 行銷經理： 負責品牌推廣與策略執行，年薪達 15萬9660美元（約新台幣501萬元）。

高成長黑馬：數據與風險分析人才

隨著企業對大數據依賴加深，相關職位的職缺噴發速度最快：

* 資料科學家（Data Scientist）： 年薪中位數約 11萬2590美元（約新台幣354萬元），最引人注目的是其 34% 的超高預估成長率，高居所有職業之冠。

* 精算師： 主要服務於保險業，負責分析經濟成本與風險，年薪約 12萬5770美元（約新台幣395萬元），成長率達 22%。

* 統計學家： 透過數據模型解決複雜問題，年薪中位數為 10萬4350美元（約新台幣328萬元）。

專業藍領與軟硬體人才：需求始終不墜

除了辦公室白領，部分高度專業化的職業也展現出強大的吸金力：

* 電梯安裝與維修工： 這類需要高度專業證照與安全技術的職業，年薪中位數達 10萬6580美元（約新台幣335萬元），打破了「藍領低薪」的刻板印象。

* 軟體開發人員： 需求穩定增長 15%，年薪約 13萬1450美元（約新台幣413萬元）。

* 電機工程師： 負責電力設備設計，年薪中位數約 11萬8780美元（約新台幣373萬元）。

企業管理中堅：人力與銷售不可或缺

在自動化時代，處理「人」與「關係」的經理級職位依然穩健：

* 人力資源經理： 處理勞資、福利與招募，年薪約 14萬30美元（約新台幣440萬元）。

* 銷售經理： 指導產品交付與客戶協調，年薪中位數為 13萬8060美元（約新台幣434萬元）。

* 公關經理： 塑造形象與推動促銷計畫，年薪中位數約 13萬2870美元（約新台幣417萬元）。

這份清單揭示了一個關鍵趨勢：「跨領域結合」是高薪的通關密語。 不論是軟體開發結合管理（資訊系統經理），還是統計結合商業決策（資料科學家），單一技能已不足以支撐長期的職業增長。此外，具備不可替代性的專業技術人員（如電梯維修），在勞動力短缺的現代同樣擁有極高的談判籌碼。

更多三立新聞網報導

「鬼切」遭叭竟攔人訓斥！新北警：轉彎車不一定要讓直行 分局回應了

純愛代價高！建設董座砸千萬求愛竹科女 「錢入袋人消失」提告討債

天后超強諧音梗！A-Lin跨年改編《那魯灣》變「7-11」 釣出官方神回應

台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打

