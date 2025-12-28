2026年「3星座」最好運！名利雙收 桃花綻放

《搜狐網》運勢專欄點名3大星座，預測他們在2026年將迎來戲劇性的命運翻轉。（示意圖／Pexels）





2025年進入倒數，若覺得今年過得有些壓抑，不妨打起精神，因為轉機就在眼前！《搜狐網》運勢專欄特別點名了3大星座，預測他們在2026年將迎來戲劇性的命運翻轉，不僅職場表現如日中天，感情世界更是甜蜜滿分，堪稱是「名利雙收」的超級幸運兒。

第三名：天蠍座

天蠍座的朋友，2026年憑藉著與生俱來的敏銳洞察力與不輕言放棄的韌性，將在事業上取得突破性的進展，業績與表現將令人刮目相看。

而在感情方面，天蠍獨有的神秘氣質將成為最強吸引力，讓戀情充滿溫暖與包容，雙方能在關係中共同成長。提醒天蠍座雖運勢看漲，仍需保持謙卑心態，持續進修學習，未來的格局將更加寬廣。

第二名：獅子座

總是自帶光芒的獅子座，2026年將是你們盡情揮灑的一年。充滿自信的領導風格將在職場上大放異彩，不僅工作表現亮眼，更能獲得上司與同儕的高度認可。

獅子座明年感情運勢同樣看俏，與另一半的關係將急速升溫，有望攜手邁向人生新階段，共同克服生活挑戰。不過切記別讓繁忙的工作佔據所有時間，適時關心伴侶、維持情緒穩定，做好「工作與生活的平衡」是延續好運的關鍵。

第一名：牡羊座

榮登運勢榜首的牡羊座，2026年將感受到滿滿的衝勁，積極正向的態度將轉化為強大的能量場，讓前途一片光明。只要把握機會展現自我價值，身邊將出現不少「貴人」拉你一把。

感情方面，單身的牡羊座有望遇見令你怦然心動的對象，有伴侶者則會傳出更多喜訊。建議牡羊座的朋友，無論是在職涯規劃或感情經營上，都要把眼光放遠，制定長遠計畫，幸福將會自然降臨。

民俗說法，僅供參考