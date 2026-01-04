2026年「3生肖」恐破財！豬隊友拖累錢財留不住

記者蔣季容／台北報導

命理專家湯鎮瑋提醒，2026年有3個生肖的人容易破財。（示意圖／資料照）

新的一年開始了！命理專家湯鎮瑋提醒，2026年有3個生肖的人容易破財，其中第一名是「大耗星」入座，花費開銷特別大；第二名可能會遇到讓你亂投資、亂借錢的豬隊友，導致你財進財出，快來看看有沒有自己吧！

湯鎮瑋點名2026年財運要注意的3個生肖：

第三名：生肖馬

生肖馬今年坐太歲，要注意衝動投資或理財。由於理財需要靠點智慧，投資也需要靠點運氣，但偏偏你會很急著想變有錢，盲目亂投資，提醒屬馬的朋友要注意。

第二名：生肖牛

生肖牛在2026年可能會有人情壓力，像是被人亂借錢、或是亂投資等，「豬隊友」會讓你財進財出，這是最需要注意的問題之一。

第一名：生肖鼠

生肖鼠今年有「大耗星」入座，這顆星代表破財，留意花費、開銷特別大，要懂得節流再努力開源，才是最重要的。

2026財位曝光

此外，湯鎮瑋也點出2026年的財位，可以在家裡東方跟東南方放一個聚寶盆或存錢筒，每天把錢存在這裡，讓你整年存到錢又不缺錢。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

