2026年「9連假」一次看！網嗨：告別痛苦日子

生活中心／綜合報導昨天晚上不少人在台北街頭看到"龐然大物"！來自日本東武鐵道的火車頭，金黃色搭配黑、橘色線條的超炫外觀，吸引目擊者停下來拍照。台鐵透露，東武鐵道締結姊妹十周年，對方贈送"先頭車"，還是少見的「包廂型」車廂。預計12/18要舉行典禮，但已經很多鐵道迷搶先到北車來拍照。走過路過，都很難錯過，又大又亮一個火車頭，就這麼擺在這，手機相機必須先拿起來拍幾張。這金黃色火車，來自日本，現身台北車站。民視記者周容萱：「這次來台的這輛列車，是日本東武鐵道的101-1號列車，而且全部的塗裝已經改成金黃色，就是為了要慶祝，日本東武鐵道和台鐵，締結姊妹的十周年紀念。」東武鐵道日光詣SPACIA今天現身台北車站外頭，為了要慶祝日本東武鐵道和台鐵，締結姊妹的十周年紀念。（圖／民視新聞）實在太亮眼，18號才要正式亮相的展示列車，來台第一天就已經被很多人捕捉，而且是深夜凌晨，就在路上先被搶拍一波。網友說，這夜晚的台北市，忽然有龐然大物，路上巧遇的、特別來的，都趕快拿起手機拍不停，連外送員也停下送餐腳步。民眾：「日本東武的車輛送給台鐵的，友誼吧交流友誼，他們就送一個來北車展示。」的確，這姐妹情誼已經十年了。台鐵也透露，這個月18號就要舉辦十周年典禮活動，1號晚上從台北港附近出發，經過一整晚的陸送和吊掛，2號上午已經能在台北車站東側門外，看到東武特急車。東武鐵道日光詣SPACIA今天現身台北車站外頭。（圖／民視新聞）民眾：「我們是網路上得知的啦，因為它當初是跟我們台灣結締，它之前在台灣的時候，也時有拍它原本的塗裝，就是結締的塗裝，這好像是日本送我們的嘛，所以就特地來看它。」民眾：「從台南過來的，我在日本拍過它，日本的話它是載客動態的狀態，這是靜態不一樣。」特別來看這黃金色火車，其實這車是東武鐵道旗下的觀光特急「日光詣SPACIA」系列的首輛量產車頭，意義更不同。首次跨海來台，不只展現台鐵和東武鐵道交流的重視，也再度串連台日兩的友好情誼。原文出處：巨大"金黃先車頭"現身台北 日本東武鐵道送禮 更多民視新聞報導中國遊客「惡習」帶到南韓！遭目擊在星巴克「喝燒酒」濱崎步IG狂貼「繁中報導」 台粉擔心「這1事」！竹科妹求「金山街」租屋難題！網勸4缺點：飄恐怖味道

民視影音 ・ 1 天前 ・ 1