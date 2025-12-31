2026年1月運勢籤詩！4生肖財運旺 屬羊小心破財

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖2026年1月總運勢籤詩，其中屬虎、蛇、雞、狗，這4生肖財運佳，屬羊的朋友則要小心財物損失。

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖2026年1月總運勢籤詩， 其中屬虎、蛇、雞、狗，這4生肖財運佳。（示意圖／記者塗豐駿攝）

2026年1月份十二生肖運勢如下：

鼠：中平

籤詩：八十原來是太公，看看晚景遇文王；目下緊事休相問，勸君且守待運通。

批：時機未至，耐心等待。重要決策宜待中旬，現階段專注學習充實，可佩戴黑曜石。

牛：小吉

籤詩：月出光輝本清吉，浮雲總是蔽陰色；戶內用心再作福，當官分理便有益。

批：撥雲見日，漸入佳境。中旬後事業阻礙消散，合作案宜積極推進，辦公桌擺清水盆。

虎：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：福星高照，良機在手。全月利開拓業務，財運上升，業外收入增加。

兔：中平

籤詩：禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心坐，妻兒鼓舞樂團圓。

批：家運昌隆，守成則吉。本月重心放在家庭，可規劃裝修或聚會，財務避免借貸。

龍：小吉

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得平安。

批：表面平順，暗藏波動。避免重大投資，注意文書細節疏失。

蛇：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：雙喜臨門，良緣財至。事業有顯著進展，利合作洽談。

馬：小吉

籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。

批：厚積薄發，終見成果。長期耕耘之事本月收成，穿戴黃色增運。

羊：下下

籤詩：龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。

批：合作生變，財物損失。合夥投資需謹慎，重要文件需公證，避免為人作保。

猴：中平

籤詩：總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何。

批：順其自然，靜觀其變。職場勿強求改變，專注完成份內工作，晨起靜心有益。

雞：小吉

籤詩：君爾何須問聖跡，自己心中皆有益；於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。

批：心轉運轉，逢凶化吉。中旬後困難自然解，相信自身判斷有意外財運。

狗：中平

籤詩：風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。

批：風平浪靜，家宅平安。家庭關係和諧，財運穩健上升。

豬：中平

籤詩：意中若問神仙路，勸爾且退望高樓；寬心且守寬心坐，必然遇得貴人扶。

批：時機未到，靜守等待，自有貴人前來相助。避免涉入法律糾紛，重要決定宜三思，可多行善積德。

