2026年1月Yahoo戲劇影集排行榜Top10！Disney+、Netflix和WeTV戀愛劇全霸榜！復仇、穿越、時代劇也都跟上

【Yahoo電影戲劇編輯部】2026年1月追劇排行榜名單好友戀愛感！Disney+《玉茗茶骨》助侯明昊成頂流！Netflix《愛情怎麼翻譯？》再度被金宣虎的愛情暖力療癒！WeTV小太陽《驕陽似我》的戀愛劇也幫你的歲末年初充滿電！復仇劇有《模範計程車3》當扛壩子，始祖級穿越劇《尋秦記》又熱播！玄彬時代劇《韓國製造》要跟上！一起來看本月必追熱榜好劇！

侯明昊（左起）、古力娜扎主演《玉茗茶骨》。（Disney＋ 提供）

Top 1、《玉茗茶骨》

👀線上看：Disney+、愛奇藝

結合浪漫喜劇、權謀宅鬥以及茶道等多重元素的精緻陸劇《玉茗茶骨》衝第一！該劇由古力娜札、侯明昊主演，在愛奇藝和Disney+都追得到！這齣權謀愛情劇將新生代男神侯明昊推為 2026 大陸頂流演員，只因為他飾演「最帥綠茶婊」陸江來實在太夠勁！這為文武雙全的年輕狀元，因一場意外被陷害、搞得失憶又差點失去性命，進到「茶王」榮家之後，與古力娜札飾演的榮家大小姐「榮善寶」展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程，男女主角顏值破表，今年很難被超越！

👉延伸閱讀》《玉茗茶骨》大結局！5個關鍵劇情追起來超爽快！

《愛情怎麼翻譯？》（圖片提供：Netflix）

Top2、《愛情怎麼翻譯？》

👀線上看：Netflix

Netflix 浪漫喜劇影集《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高胤禎主演，影集橫跨韓國、日本、加拿大與義大利等多個絕美場景拍攝，描述多語言口譯員周浩鎮（金宣虎飾）與全球知名巨星車茂熙（高胤禎飾）之間，發展成一段意想不到、逐漸萌芽的浪漫愛情故事。透過「語言」當主題，將人與人之間的溝通問題細膩做出討論。劇集由「洪氏姐妹」（《還魂》、《德魯納酒店》）執筆，以火花四射的化學反應、機智幽默的話與深刻情感層次，探問「愛的語言」的美麗與哀愁，帶大家重新理解到溝通的重要性。

Yahoo《愛情怎麼翻譯？》熱搜線圖

👉延伸閱讀》《愛情怎麼翻譯？》高胤禎金句狂噴一起看！

《驕陽似我》

Top 3、《驕陽似我》

👀線上看：WeTV、Netflix

由趙今麥、宋威龍與賴偉明所主演的大陸都會愛情劇《驕陽似我》全 36 集一口氣追完最過癮！趙今麥飾演富家千金聶曦光，大學對於「初戀」校園男神莊序（賴偉明飾）很迷戀，偏偏對方驕傲、自卑又俗辣，在南方有恃無恐的任性情緒左右之下，聶曦光傷痕累累。後來遇上暗戀自己多年的霸道總裁林嶼森（宋威龍飾），才從新相信愛情，只因林嶼森拿出暖陽的追求勇氣和恆溫般的續航力，讓觀眾看了也好好舒心好踏實！而賴偉明唱《信仰》也虐出男二悲情新高度，不過自作自受的男人是不值得同情的！

👉延伸閱讀》陸劇推薦｜豆瓣評分Top 10！《驕陽似我》奪下冠軍

《模範計程車3》劇終李帝勳精壯肌肉大放送 收視狂飆16.6%

Top 4、《模範計程車3》

線上看：friDay影音

李帝勳再度裸肌大放送！再創friDay影音新紀錄的《模範計程車3》再度緊扣近期社會時事，最終單元疑似影射韓國前總統尹錫悅的戒嚴風暴事件，為第三季畫下震撼句點。最後一集全韓國瞬間最高收視飆達16.6%，創下全新收視連霸佳績。李帝勳在結局大方展現結實裸肌、零贅肉好身材，被不少觀眾笑稱是「另類暗示」，讓續作話題持續延燒。在第三季故事的尾聲，金道奇身中數槍落水生死成謎，但在最後一幕中，卻又裸著上半身露出塊塊分明的胸肌與腹肌，展現零贅肉的好身材「色誘」第前兩季經典反派林女士的妹妹（姊妹均由沈昭英飾演），讓觀眾同時感受到安心與會心一笑！《模範計程車3》全套16集已完整上架。

👉延伸閱讀》Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP10！《模範計程車3》榜上有名

《尋秦記》古天樂飾演項少龍。（圖／華映娛樂提供）

Top 5、《尋秦記》

線上看：MyVideo、LineTV

隨著電影版《尋秦記》的上映，2001年經典港劇又再度登上熱搜！《尋秦記》是黃易同名小說改編而成的穿越劇，此劇為無綫電視34週年台慶劇之一，男主角古天樂飾演的項少龍是為21世紀特種部隊人員，為了挽回刻骨銘心的愛情，他決意參加時空穿梭研究，不料時光機出錯，被送回戰國時代。項少龍憑著特種部隊的不凡身手與過人機智，化險為夷，獲得多方賞識、重用。後來無意中將原本在趙國被軟禁的失寵公子趙盤（林峯）代替已經死了的真嬴政、逐步牽引著歷史走到大一統帝國的「秦始皇」位置！

👉延伸閱讀》《尋秦記》林峯來台竟被粉絲要求罵人 秦王上身「拖出去斬了！」

《軋戲》

Top 6、《軋戲》

線上看：愛奇藝

陸劇《軋戲》由陳星旭、盧昱曉開創出甜寵劇新氣象！以劇本殺為敘事紐帶，將民國亂世的懸疑張力與現代都市的甜蜜悸動巧妙融合，嘗試打造「異世界」的全新沉浸式浪漫體驗，讓劇中肖稚宇（陳星旭飾）與胡羞（盧昱曉飾）因一場民國主題劇本殺結緣。而在現實世界的意外重逢，繼續邂逅彼此悸動，讓觀眾看了好沉浸！

👉延伸閱讀》盧昱曉《軋戲》爆紅！

玄彬主演 《韓國製造》榮登平台首播觀看次數第一的韓劇。（圖／Disney+提供）

Top 7、《韓國製造》

👀線上看：Disney+

2026首部必看韓劇首選就是韓國雙男神玄彬、鄭雨盛攜手合演的 Disney+《韓國製造》！玄彬飾演旅日中央情報部科長白冀兌，大篇幅日文以及超可怕個性特質，絕對能帶給觀眾驚艷！鄭雨盛在劇中飾演誓言揭開貪腐陰謀的檢察官張健榮，兩大狠角色都具備強烈執念和超強行動力，看他們鬥智過程非常過癮！就讓影集帶大家回到 70 年代裡，那個「每個人都在追求自己利益」的瘋狂大時代，堪成年度首部旗艦級韓劇。

👉延伸閱讀》1月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《韓國製造》拿下熱搜第3

《現金英雄》深刻探討在現代社會中，「真正英雄」的意義。（Netflix提供）

Top 8、《現金英雄》

👀線上看：Netflix

普通公務員姜常雄（李俊昊飾）有一天突然繼承到來自爸爸的奇怪超能力：「身上現金越多，力量就越強」！「做善事需要花錢」的概念太能引發觀眾共鳴！故事中，在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，還有「喝醉就能穿透萬物」的隊友卞湖仁（金秉澈飾），以及吃下高熱量食物就能獲得念力的方恩薇（金香起飾）！這支「另類小隊」將展開一連串離奇又荒謬的冒險，並肩負保護世界的重責大任！他們的付出與犧牲，能夠就此換來世界的和平嗎？

👉延伸閱讀》Netflix《現金英雄》與原著漫畫5點差異

《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿揣摩人格分裂。（圖／Netflix提供）

Top 9、《如果我不曾見過太陽》

線上看：Netflix

Netflix 台灣懸疑劇《如果我不曾見過太陽》共有二部曲，劇集是由《想見你》團隊製作，一部曲聚焦在曾敬驊所飾演的主角李壬曜家庭創傷與仇恨的開端，在記憶與秘密逐步揭發後，就是要看他如何殺紅了眼來復仇！其中，柯佳嬿迷樣角色「夏天晴」和曾敬驊所飾演的男主角李壬曜的虐戀必須朝聖，兩人的演出，也將成為年底金鐘入圍大熱門！

👉延伸閱讀》《如果我不曾見過太陽》第二部分集劇情 柯佳嬿為什麼出現？

曾子益（左）在劇中飾演萬家小兒子，成為父子之間最溫暖的潤滑劑。（民視提供）

Top 10、《豆腐媽媽》

線上看：民視戲劇館YouTube、Hami Video

馮凱總導演所主導的台劇《豆腐媽媽》以「萬家」豆腐老店將一個家庭裡「三個姓氏」的人物故事一一帶出。面對到「豆腐秘方只傳姓萬的男丁」家訓的鐵律，各種人性衝突與矛盾逐漸檯面話！看似一團和樂的家庭，隱藏了許多危機！劇中媽媽的角色靈感來自於導演馮凱的母親周遊，編劇葉鳳英則表示故事靈感來自自己女兒！且看《豆腐媽媽》如何用一塊豆腐繫起一家人，用愛與淚水調製出最柔軟卻最有力的故事。

👉延伸閱讀》李運慶《豆腐媽媽》展美術系長才

另外，一月份差點上榜的熱播劇集尚且還有韓劇《偶像瘋子》、《公益律師》和台劇《整形過後》，看不夠的追劇咖們可以一起追起來！

鄭敬淏《公益律師》獲好評。（圖／NETFLIX提供）

👉快上Yahoo搜尋「戲劇影集排行榜 」看更多

