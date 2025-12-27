2026年1生肖「強烈震盪」民俗學家示警：交通易出狀況

對馬年出生的人而言，將是一段變化頻繁、節奏明顯加快的年份。（示意圖／翻攝自pixabay）





2026年即將來臨，紫微斗數老師姚本軍在臉書發文指出丙午流年動向，表示2026年太歲星落在地支「午」，也就是生肖屬馬者的命宮，對馬年出生的人而言，將是一段變化頻繁、節奏明顯加快的年份。

傳統命理中常提到「太歲當頭坐，無災也有禍」。（示意圖／翻攝自pixabay）

太歲臨命並非單純象徵吉凶

姚本軍表示，傳統命理中常提到「太歲當頭坐，無災也有禍」，但太歲臨命並非單純象徵吉凶，而是意味著人生各種事件被大幅放大，如同將音量旋鈕調至最大。對生肖馬來說，丙午年的核心感受在於「震盪感強烈」，事情往往來得突然，缺乏緩衝與預告，不論好壞都容易快速發生。

姚本軍進一步指出，太歲在命宮時，「動中生變」的情況特別明顯，交通與移動相關事項須特別注意，包括行車、搭乘大眾運輸工具或臨時變更行程，都較容易出現突發狀況，例如故障、誤點、錯過班次，甚至引發連鎖反應。這類狀況多半不是要造成真的受傷，而是用驚嚇的方式提醒「風險就在身邊」。

許多看似不順的事件，事後回顧會發現，正好讓人脫離原本已不適合繼續硬撐的方向。（示意圖／翻攝自pixabay）

生肖馬2026容易成為眾人目光焦點

在人際與名譽層面，姚本軍也提醒，太歲臨命往往讓人站上「被放大檢視」的位置。生肖馬在2026年容易成為眾人目光的焦點，一句話、一個態度都可能被過度解讀，引發誤會或爭議，因此有些人會產生「事情被鬧大」的感受。這並非特別倒楣，而是因為太歲年讓事情變得黑白分明，難以模糊帶過；健康方面，則需留意過勞與忽略身體警訊所帶來的影響。太歲年常見的並非嚴重慢性疾病，而是小傷、小意外或反覆出現的不適狀況，迫使人正視長期累積的疲勞與消耗。

「被迫轉彎」的關鍵年份

不過姚本軍也補充，太歲臨命不全然等同於災禍，對部分生肖馬而言，反而是一種「被迫轉彎」的關鍵年份。許多看似不順的事件，事後回顧會發現，正好讓人脫離原本已不適合繼續硬撐的方向。尤其是在明知狀況不對，卻遲遲無法放手的情境下，丙午年往往會透過外在力量，替人生按下暫停鍵。

整體而言，2026年對生肖馬來說，是一年節奏快速、情緒波動大、外在變數密集的流年，不適合掉以輕心，也不宜逞強硬撐。但若能提前放慢腳步、提高風險意識，並減少正面衝突，太歲年未必走向災厄，反而可能成為重新校準人生方向的重要轉折點。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考