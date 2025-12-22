2026年10大新制！生一胎補助10萬、家貓未植晶片恐罰1.5萬

記者柯美儀／台北報導

為了防堵非洲豬瘟，台灣政府針對廚餘養豬場提供轉型飼料補助。（示意圖／資料照）

2025年即將結束，農業部公布明年1月起將陸續上路多項新政策與措施，包括各類社會保險生育給付每胎補足至10萬元、廚餘養豬場全面轉型飼料養豬、全面實施犬貓寵物登記等，讓民眾一次掌握重要資訊。

農業部115年1月起新政策、措施，如下：

1.保生育給付 每胎補足到10萬元

依行政院「我國少子女化對策計畫2.0」，為鼓勵國民生育，各類社會保險生育給付補足至10萬元。以「女性農保被保險人」為例，農保本來的生育給付是6萬1200元，政府再補助3萬8800元，共計10萬元。待115年度預算經立法院審議通過後補發。

2.因應非洲豬瘟 廚餘養豬場轉型飼料補助措施

農業部自114年10月22日公告全國禁運禁宰且禁止使用廚餘後，透過轉型飼料輔導措施及必要的技術支援，協助農民順利轉型為「飼料養豬」，並確保全國廚餘養豬場轉型最後期限於115年12月31日如期完成。

農業部提供2階段申請轉用飼料補助，第1階段立即轉型者，每頭補助3600元；第2階段已裝設溫度及影像監控設備，持續蒸煮廚餘至115年12月31日前者，每頭補助1800元。

為順利推動農民從廚餘餵飼轉用飼料，農業部也依畜牧場登記證或畜禽飼養登記證所載飼養規模，提供30萬元至300萬元不等的餵飼系統改善補助，協助養豬場升級相關設施。

領有畜牧場登記證的廚餘養豬農民，若因購買飼料或添購餵飼設施（備）有資金需求，申請政策性農業專案貸款者，最高可貸600萬元，並享有自撥貸日起1年內、利率1％為上限的利息補助，補助期間免收農信保手續費，相關費用由農業部負擔。

該轉型政策由各縣市政府受理申請，部分補助項目最晚申請期限至115年12月31日止。

3.全面實施犬貓寵物登記 強化飼主責任與管理

115年1月1日起，家貓未完成植入晶片及登記者，依違反動物保護法法第31條第1項第8款規定處以3000元~1萬5000元罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之。

115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5000元。（示意圖／取自Pixabay）

貓隻植入晶片辦理寵物登記，除提高貓隻走失後尋回的機會外，登記資料可制度化地管理貓隻的絕育情況，並通過法規來適度遏止隨意棄養、未進行絕育的行為。避免因未絕育所造成之非法繁殖、買賣、流浪貓問題的惡化。

4.政府部門執勤犬全面強制納保

配合推動政府部門執勤犬全面納保政策，於114年7月3日修正發布「政府部門執勤犬照護管理規則」第六條之一、第八條，增訂政府部門應為執勤犬投保保險之規定，並自115年1月1日起施行。

5.遠洋漁船工資通報及墊償機制

為防範遠洋漁船積欠船員工資事件，保障船員勞動權益，政府將建立「工資通報」及「工資墊償」雙軌機制，相關措施預定自115年1月1日起實施。

遠洋漁船經營者或其委託的仲介機構，須定期每3個月至「漁船工資通報系統」填報船員工資給付情形，並上傳相關佐證資料，以利政府掌握工資發放狀況。

此外，也將由主要漁業公協會及區漁會共同成立「積欠工資墊償機制」，要求遠洋漁船經營者加入，並依僱用船員人數及欠薪風險等級，繳納墊償準備金。若發生積欠工資事件，將由該準備金先行墊付船員工資，再向欠薪的漁船經營者追償。

6.漁業動力用油優惠 油價標準修正

為加強漁船海上航行之識別，強化漁船作業秩序，及提升作業安全，政策推動漁船筏全面裝設AIS，爰修正漁業動力用油優惠油價標準。

自115年1月1日起，於沿近海作業且未裝設航程紀錄器之漁船、舢舨、漁筏，以AIS回報之船位紀錄作為進出港資料，據以核算優惠用油核配量。

7.托福松及托福毆殺滅為禁用農藥

為保障農藥施藥者健康安全，高風險農藥「托福松」及「托福毆殺滅」以三階段方式逐步禁用，自中華民國115年3月1日起禁止輸入及製造，自116年1月1日起禁止加工及分裝，並自117年12月31日起禁止販賣及使用。

8.擴大輸出植物種子病原檢測量能

考量國際間已有新穎之植物種子病原檢測技術可供應用且發展快速，另輸入國亦未要求輸入種子須採我國官方逐項公告之方法檢測，為保留輸出種子檢測作業彈性，爰刪除現行特定病原檢測方法，並擴大檢測單位及量能，新增農業部農業試驗所、4所大學植物教

學醫院及財團法人農業科技研究院為本署指定之種子病原檢測作業執行單位。

113年度輸出種子檢測已逾2000件/年，修法後可擴大檢測量能，加速檢測進度，以滿足業者輸出期程需求，協助拓展外銷。

9.推動電子化製三聯單系統

為提升化製三聯單填寫、繳交、登載之效率與正確性並簡化相關流程，推動化製三聯單電子化，以系統統計數據進行分析，及早發現預警信號，有助於即時採取防疫措施，維護我國畜牧業生產之安全。

115年1月1日啟動電子化製三聯單系統，啟動初期採紙本及電子雙軌併行。未來透過電子化系統，可即時掌握化製處理流向與數據變化，強化疫情監控，避免資訊落差，同時提高行政與業者作業效率，並減少紙本文件使用。

10.施行「乳牛死亡保險強制投保及保險費補助辦法」

配合推動乳牛死亡保險全面納保之產業政策，114年11月3日訂定發布「乳牛死亡保險強制投辦法」，並自115年1月1日施行。

