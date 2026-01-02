2026年11月13日世界末日？物理學家「60年前驚人預言」曝：人類將被擠死

國際中心／黃韻璇報導

隨著2026到來，許多「預言」又紛紛浮上檯面，近日引發討論的是已於2002年病逝的物理學家馮．佛斯特（Heinz von Foerster）的預言，他曾在1960年的《科學》期刊中預測「世界恐在2020年代走向終結」，其中預言的末日日期正是2026年11月13日。

據《Providence Journal》引述《Time Magazine》的報導，於2002年病逝的物理學家馮．佛斯特（Heinz von Foerster），曾在1960年在《科學》雜誌上聲稱，世界將在2020年代的某個時候終結，而他所預言的世界末日並不遙遠，就在2026年11月13日。

廣告 廣告

至於走向末日的原因為何？馮．佛斯特在文中示警，「我們的曾曾孫不會餓死，他們會被擠壓致死」，他在當時就斷言，如果人類不在此之前透過核戰或其他方式自我毀滅，那麼由於「無限」的人口過剩，人類將會滅絕，稱「最有可能的日期是西元2026年11月13日，星期五」。

已於2002年病逝的物理學家馮．佛斯特（Heinz von Foerster），曾預言末日日期是2026年11月13日。（示意圖／PIXABAY）

不過他也稱，如果人類要避免人口過多導致世界末日，就必須建立一種控制機制，將世界人口保持在理想水平，例如「對有兩個以上孩子的家庭徵收重稅」等方式，同時警告「因為出生率和死亡率間的差距每分鐘都在擴大，只會越來越難控制」。不過有許多學者質疑，認為人類固定的懷孕週期，加上「指數型成長」在現實中難以長久維持，讓他的理論不太可能成立。

雖然馮．佛斯特的理論有待檢驗，不過根據2025年象徵人類自我毀滅時刻的「末日鐘（Doomsday Clock）」再度向前撥動1秒，如今距離午夜剩下89秒，成為了從1947年設立以來，人類最接近毀滅的一刻。當初這個末日鐘的設立，旨在衡量核災的風險，不過在過去的20年中，又增加了3個評判標準，包含氣候變遷、人工智慧以及錯假訊息和威脅。

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

更多三立新聞網報導

中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了

范冰冰Threads嗨吻金馬獎！「同篇貼文發微博」獎盃直接消失了

石平禁入中卻要訪台！中國發言人嗆「不值一評」尷尬表情曝 陸網全酸爆

中共殲-20飛到台灣屏東？王定宇曝真相怒打臉 轟退役國軍：跟著帶風向

