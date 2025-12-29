2026年12生肖事業運排行！屬蛇遇貴人鴻圖大展 屬馬恐做白工

記者鄭玉如／台北報導

命理專家楊登嵙解析2026年12生肖運勢，提醒屬馬值太歲，易遇阻礙需謹慎；屬雞事業運旺，但須注意口舌是非，行事低調為宜。（示意圖／PIXABAY）

即將迎接2026新的一年，每年磁場的變化，都會有不同的感應與改變，命理專家楊登嵙以12生肖做分析，揭祕如何趨吉避凶，生肖馬因值太歲，容易出現天災人禍，凡事應小心翼翼，而生肖雞明年事業運程昌旺，但容易有口舌是非，平時言行謹慎，做事光明磊落，流言便會自然終止。

▍生肖馬 ★★☆☆☆

屬於「值太歲」，也就是俗稱的「本命年」。同時命宮中又出現凶星「劍鋒」、「伏屍」，容易遇到天災人禍，無論做什麼事，阻力都頗多，凡事務必如履薄冰，小心翼翼。建議遵照上司指示，不怕吃虧，可保工作平穩。工作事業壓力重，往往辛勤付出卻勞而無功，只要堅守正道、多做善事，凡事步步為營，不要怕勞苦，便能順遂度過本命年，特別注意為人處事，必須謙遜低調，若是強出風頭，必會自取其辱，功敗垂成。

▍生肖羊 ★★★☆☆

受「寡宿」入宮影響，容易在無意中得罪他人而遭到排斥，陷入孤立無援的局面，務必時刻保持謙虛低調，以免引發後患。做事腳踏實地，專心一致地工作，必定能取得不錯的成就。另外再加上「囚獄」入宮，必須安分守己，遵守法律，切勿為了快速發展而逾越法律紅線，否則難逃牢獄之災。保持良好的人際關係，對事業也非常重要，人際常受阻滯，慎防出現孤立無援的困境，隨時提高警惕。

▍生肖猴 ★★★★☆

得「八座」吉星，對事業極有利，若是能兢兢業業，任勞任怨地付出，事業方面能取得不錯的成就，對於公職或職業經理人士而言，則有升遷提高地位的機會，把握好良機，但順利進展同時保持謙虛低調，多增加上級同事之間的溝通，以免遭他人嫉妒和排斥。另外又得「天解」星，即便遇上阻困，只要毅力不減，持之以恆，最終能戰勝困難取得成功。不過因工作繁忙，少與家人團聚交流，淡化彼此間的感情。

▍生肖雞 ★★★★★

事業運程昌旺，要努力往前邁進，不可鬆懈。此外，受「卷舌」凶星影響，口舌是非特別多，容易與別人發生爭執，或遭人背後暗算，落井下石，建議平時言行謹慎，避免無意中引起禍端。只要堅守正道，做事光明磊落，流言是非便會自然終止。

▍生肖狗 ★★★★☆

運程頗為順暢，人緣甚佳，工作事業會有貴人相助，容易取得成功，對事業發展極為有利。逢「華蓋」星，靈感湧現，創造力極佳，事業方面能開創新的業績，但切勿得意忘形而盛氣凌人，凡事低調謙遜。農曆三月、四月、八月、及十一月份運勢暢旺，投資多得獲利，勿失良機。

▍生肖豬 ★★★★★

得到「龍德」星相照，多有貴人相助，職位有提升之喜、得到同事相助，又能獲得客戶的信任，事業上會得到廣泛支持，無論是經商者或上班族都大有可為，應該把握機會發展自我。若能在年初擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必能收獲豐厚的回報。但受「天厄」星影響，別因取得小有成績而沾沾自喜，以免遭人嫉妒而設法阻礙，導致事情一波三折。

▍生肖鼠 ★★☆☆☆

屬於「沖太歲」，俗稱「本命年」。與太歲相沖，且遇眾多凶星，運勢甚為低迷，勞神傷財，事業方面枝節橫生，稍有不慎便會讓對手搶占市場。必須加倍努力、勤能補拙，憑著毅力和恆心克服困難，否則將一事無成。情緒波動較大，工作上容易與同事發生摩擦，身心屢屢受挫；處事必須謹慎小心，一切以合為貴，可以避開很多煩惱。不宜轉職或創業，最好穩守工作崗位，否則將會奔波勞碌，一事無成。

▍生肖牛 ★★★☆☆

事業工作遇阻力，任務繁重，阻滯重重、壓力重，必須沉著應付，不宜輕舉妄動，避免將事情搞得更複雜。受「陰煞」影響，容易遭人陷害，平時謹言慎行，以免被人抓住把柄。所幸逢「月德」吉星相助，只要事事謹慎，對工作孜孜不倦，兢兢業業，就算遇到艱難險阻，始終保持樂觀進取的心態，一定能戰勝困難的。年逢「月德」吉星，必要時不妨借助外力來沖破困境，例如向他人求助。不適合創業和投資。

▍生肖虎 ★★★☆☆

新的一年貴人多助，事業高升，正財偏財都不錯。建議主動尋求發展，例如拓展新業務或開創新事業，能獲得貴人相助，比較容易成功。年逢「華蓋」星，靈感湧現、創造力佳，事業上能開創新的業績，切勿得意忘形而盛氣凌人，以免出現位高勢危的困境。

此外，「官符」、「五鬼」入宮為害，容易惹口舌之爭，處事必須謹慎，不可輕信別人，以免被人出賣而成為代罪羔羊。工作上謹防與人發生爭執，引發口舌是非，多做事少說話，多與同事溝通，凡事以合為貴，還要提防身邊小人，以免勞動成果被掠奪。雖易犯小人及招惹是非，幸得與太歲三合，若能謙厚待人，定可化險為夷。

▍生肖兔 ★★★★☆

新的一年發展順暢，受「貫索」星影響，流年運程稍有曲折，前路頗多險阻，波折重重，極易發生人事紛爭，應時常提醒自己做事別斤斤計較。在工作上容易與同事、上司發生衝突，阻礙事業發展，謹記凡事以合為貴，客觀聽取別人的意見。事業方面是先衰後盛，前半年會有諸多阻滯，必須步步為營，防止眼高手低而導致一事無成，凡事奉公守法。幸遇「太陰」星，每逢危難都能得貴人相助，突破困境。新的一年事業上會出現強大的競爭對手，除了加倍努力，並且要懂得變通，另謀良策。

▍生肖龍 ★★★☆☆

沖犯喪門吊客星，少去探病，勿吃喪食，可多參加喜事，一喜破三災，恐遇到無情無義之人的背叛，閒事不要管太多，容易惹上麻煩。工作上會有諸多波折，必須循規蹈矩，否則會招來上司、同事或顧客的投訴，因而影響業務及事業發展，凡事以和為貴，否則一切努力將會是徒然無功。年中事業上最多阻滯的月份是農曆的正月、四月及十一月，必須提高防範意識，沉著應變，隨時警惕，否則很有可能功虧一簣。

▍生肖蛇 ★★★★★

運勢好但勿驕傲，防止破敗，防暗小人說壞話，刑害破剋沖，都會找上門，行事風格應低調，破綻及缺點會越少，預防跌落死亡陷阱，工作上會出現很多阻困，身旁小人增加，小人當道、閒言是非甚多，背後暗箭難防。幸得「太陽」星入宮，中途會遇到貴人相助，事業鴻圖大展，雖過程一波三折，最終得以解決，化險為夷。

