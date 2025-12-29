2026年12生肖事業運曝！馬鼠逢太歲需低調 雞豬蛇好運領跑

迎接2026年，隨著流年磁場轉換，12生肖事業運勢出現明顯起伏。命理師楊登嵙指出，有人貴人加持、事業起飛，也有人犯太歲、小人環伺，行事更需謹慎。

楊登嵙提醒，2026年關鍵在於「低調、守正、穩中求進」，才能趨吉避凶，把握流年機會。（圖／示意圖／取自pexels）

屬馬、屬鼠分別「值太歲」與「沖太歲」，全年壓力沉重，阻礙多、成果少，宜低調守成、不宜轉職或冒進。屬羊人際受阻，易陷孤立，須守法守分、踏實工作。屬牛、屬龍、屬虎雖有發展機會，但小人與是非多，需謹言慎行、避免衝動決策。

屬猴事業星旺，有升遷契機，但須防因忙碌而疏遠家庭。屬兔先難後易，上半年阻滯多，下半年在貴人相助下可突圍。屬狗人緣佳、創意強，投資運在特定月份表現亮眼，但忌自滿。

廣告 廣告

整體運勢最佳的為屬雞、屬豬、屬蛇。屬雞事業運昌盛，但口舌是非多；屬豬貴人雲集，有升職發展機會，須防招妒；屬蛇運勢強勁，雖波折不斷，最終能在貴人助力下化險為夷。楊登嵙提醒，2026年關鍵在於「低調、守正、穩中求進」，才能趨吉避凶，把握流年機會。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流