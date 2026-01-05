2026年12生肖運勢一次看 馬鼠犯太歲當心破財
2026丙午馬年，五行火氣旺盛，萬物運行加速。塔羅牌老師艾菲爾指出，這是一場「烈火煉金」的考驗，也是轉彎看見新風景的契機；且火能量強大，帶來的是破壞後的重生與行動的急迫感。當太歲能量與各生肖激蕩，有的如鳳凰涅槃、吉星鋪路，有的則需在動盪中修身養性、低調求穩；艾菲爾老師分析12生肖年運，指引每個人如何運用智慧佈局事業與財富，並在情感覺醒中尋得平安，於變動時代中，開創專屬的精彩盛世，同時強調無論運勢如何，要記得「心定則事圓」。
●生肖鼠【正沖太歲：變動中求生存，轉彎看見新風景】
正沖太歲，變中求勝
2026年對屬鼠者而言是充滿震盪的「對撞年」。因子午相沖，職場將迎來突如其來的策略大彎道或職位變動。建議與其被動等待，不如主動擁抱改變，申請出差或開發新專案，將動盪化為開拓視野的跳板。
財運起伏如雲霄飛車，務必預留緊急備用金以應對如房屋、車輛修繕等意外支出，切記不可聽信偏方投機。感情上，單身者雖有短暫緣分，但來去匆匆；有對象者情緒易焦躁，建議「聚少離多」以維持美感與熱度。健康方面需保養腎臟與泌尿系統，避免熬夜。開運色為金色與藍色，可佩戴白水晶淨化磁場。
●生肖牛【逢害太歲：人際多迷霧，低調行事保平安】
逢害太歲，低調自保
醜午相害帶來的多是「暗箭阻礙」。今年職場上易發生功勞被截胡或背黑鍋的情況。務必秉持「多做事、少說話」的原則，簽署合約須反覆確認細節，遠離是非八卦圈。
財運壓力多來自人際，絕不可擔任保人或隨意借貸給親友，以免因財失義。感情方面運勢平淡，單身者易陷入心累的曖昧；有物件者需與伴侶建立堅定的信任，不被外人閒言碎語左右。健康需照顧腸胃系統，飲食宜清淡。建議多行善積德，佩戴黑曜石以強力防小人。
●生肖虎【自力更生：耕耘才有收穫，耐心等待花開】
自力更生，蓄勢待發
今年缺乏吉星強力支援，屬虎者進入了「孤軍奮戰」的磨練期。事業進度緩慢，但這份辛苦是未來爆發的養分，切勿急功近利。財運宜守不宜攻，避免虛榮性消費，每一分錢都要花在刀口上。
感情世界相對冷清，單身者需主動參加社交活動，緣分才不會與你擦肩而過；有物件者需警惕因忙碌而忽略伴侶，適時的小驚喜是必要的保溫劑。心理壓力是今年健康的隱憂，建議規律運動以釋放深層焦慮。開運行動為積極考證照或學外語，提升核心競爭力。開運水晶推薦綠幽靈，有助招來事業貴人。
●生肖兔【行破太歲：計畫趕不上變化，修身養性防內耗】
行破太歲，計畫易變
卯午相破帶來的「破壞」能量，可能讓執行已久的計畫突然遭遇技術性卡關。今年最忌完美主義，必須隨時準備好B計畫，以彈性思維應對計畫趕不上變化的職場環境。
財運方面，容易發生合約漏洞或金錢糾紛，投資切勿聽信內線消息，以免破財。感情桃花雖有，但多為糾纏不清的爛桃花，單身者須謹慎擇人；有對象者言語切忌衝動傷人。健康保養以肝臟與視力為重點，減少3C產品使用。開運行動推薦閱讀與藝術薰陶，佩戴粉晶修補人際關係，穩定內耗情緒。
●生肖龍【吉星高照：貴人鋪路，乘風破浪展宏圖】
吉星高照，乘風破浪
屬龍者今年撥雲見日，脫離去年的陰霾。職場上有貴人鋪路，賞識你的才華，是有機會升遷、被挖角或承擔重任的一年。請大膽展現影響力，這不是謙虛的時刻。
財運隨之水漲船高，正財穩定成長，若有專業理財建議，偏財獲利亦佳。感情魅力大爆發，單身者在社交場合極易遇到優質對象；有物件者感情甜蜜，是論及婚嫁的好時機。健康狀態優良，僅需注意應酬過多帶來的體重問題。開運色為紅色與金色，建議多參加商務聚會，貴人就在人群中。
●生肖蛇【穩步上升：運勢回暖，智慧領航得先機】
穩步上升，智慧領航
屬蛇者運勢回暖，今年分析力與直覺異常敏銳，能精準洞察市場趨勢，獲得長官高度信賴。事業呈現穩步上揚，是個適合將計畫落實、執行到位的年份。
財務狀況穩定，雖無橫財爆發，但細水長流，年底將有滿意盈餘。感情溫和美好，單身者易透過介紹結識細水長流的物件；有對象者默契十足，互為彼此的心靈支柱。健康大致良好，需防換季感冒。開運行動是學習理財知識並佩戴紫水晶，有助於情緒管理與決策判斷，讓好運更上一層樓。
●生肖馬【值年太歲：烈火煉金，壓力即是轉機】
值年太歲，烈火煉金
本命年逢刑太歲，屬馬者面臨的是「高壓測試」。事業上責任加重，決策難度提升，情緒起伏容易導致急躁誤判。然而，若能沉住氣忍受火煉，這將是你脫胎換骨的最佳時機。
財運波動劇烈，今年務必守成，看緊荷包，遠離高風險投資。感情方面，情緒波動易波及伴侶，建議學習情緒抽離與換位思考；單身者容易陷入短暫激情，需保持理智。健康需注意心血管與火氣過旺問題。開運行動建議「一喜擋三災」，多參加喜慶場合，佩戴紅瑪瑙平衡能量。
●生肖羊【歲月靜好：六合太歲，貴人扶持多順遂】
歲月靜好，六合太歲
午未六合讓屬羊者成為太歲的寵兒。職場上同事協作愉快，上司包容度高，能以不費力的方式獲得不錯的成果。這是一個適合鞏固既有成果、加強團隊合作的年度。
財運平穩，屬於多勞多得，少有意外破財，適合進行儲蓄規劃。感情生活和諧溫馨，家庭氣氛和睦，適合規律的家庭旅遊增進情感。健康方面，除了防範鑽牛角尖引起的悶氣外，身體大致康泰。今年人緣極佳，多與人連結、參加聚會，能為你帶來意想不到的好消息與商機。
●生肖猴【乘勢而上：靈活應變，財官雙美有斬獲】
乘勢而上，財官雙美
屬猴者今年靈活應變，職場如魚得水。你的創意容易被採納，甚至有開創新局、建立副業的機會。只要保持積極，這會是你在職涯中大幅斬獲的一年。
財運表現亮眼，投資眼光獨到，但需見好就收，避免貪婪。感情桃花活躍，享受被愛慕的感覺，但需防範多角糾紛；有對象者需對外在誘惑保持界線。健康活力充沛，唯需注意功高震主帶來的精神壓力，出入注意交通安全。開運行動是保持低調謙虛，佩戴青金石有助於冷靜思考與應變。
●生肖雞【害刑並見：考驗重重，修心養性度難關】
害刑並見，考驗重重
屬雞者面臨「午酉相害」且帶刑，職場阻力重重。可能會遭遇不講理的客戶或主管，甚至捲入派系鬥爭。建議收斂鋒芒，凡事留一線，以退為進方能保平安。
財務波動大，不宜擴張投資或借貸。感情路顛簸，單身者易遇價值觀迥異的對象；有對象者常因瑣事冷戰，需多看優點、少挑缺點。健康注意呼吸系統與火氣大的發炎現象。開運行動是每日靜心冥想，週末多接觸大自然接地氣，佩戴紫水晶增長智慧、化解衝動，平穩度過難關。
●生肖狗【三合助力：平穩安定，回歸家庭享天倫】
三合助力，平穩安定
戌馬三合，整體運勢穩中求勝。職場無驚濤駭浪，適合按部就班地守成與累積。只要踏實完成任務，回報將如期而至。
財運收入與付出成正比，適合低風險投資，切勿幻想一夜致富。感情重心建議回歸家庭，家庭和諧將是你今年最大的能量後盾與快樂來源。健康需留意慢性病控制與規律作息。開運行動是多安排家庭聚餐，將時間投資在愛的人身上，維持身心平衡。佩戴茶晶能穩定磁場，讓你的環境保持正向能量。
●生肖豬【吉星庇佑：順風順水，收穫滿滿喜洋洋】
吉星庇佑，收穫滿滿
屬豬者延續強運，今年吉星高照。職場機會頻頻，努力極易被看見，能得到上司與同事的全力支援，是可以大展拳腳、斬獲成果的好年。
財運亨通，正財收入穩定增長，對於金錢的敏銳度提高，能做出精准的投資決策。感情桃花極旺，單身者散發自信魅力，遇見真愛機率極高；有物件者感情如熱戀般甜蜜。健康狀態良好，僅需防範「幸福肥」與腸胃負擔。開運行動是積極理財讓財富增值，佩戴黃水晶聚財氣，用力去享受生活吧！
◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
看更多 CTWANT 文章
被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭 「正妹變瘋癲大媽」超驚人
寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命
只為贏得1份大薯！男比賽吃西瓜「活活噎死」 妻目睹全程崩潰
其他人也在看
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 6
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 43
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 29
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 27
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 96
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 140
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 9
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 55
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 12
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 192
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 201
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 15
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 8
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 31