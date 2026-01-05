2026年12生肖運勢一次看 馬鼠犯太歲當心破財

塔羅牌老師艾菲爾分析12生肖2026年運。（示意圖／Pixabay）

2026丙午馬年，五行火氣旺盛，萬物運行加速。塔羅牌老師艾菲爾指出，這是一場「烈火煉金」的考驗，也是轉彎看見新風景的契機；且火能量強大，帶來的是破壞後的重生與行動的急迫感。當太歲能量與各生肖激蕩，有的如鳳凰涅槃、吉星鋪路，有的則需在動盪中修身養性、低調求穩；艾菲爾老師分析12生肖年運，指引每個人如何運用智慧佈局事業與財富，並在情感覺醒中尋得平安，於變動時代中，開創專屬的精彩盛世，同時強調無論運勢如何，要記得「心定則事圓」。

●生肖鼠【正沖太歲：變動中求生存，轉彎看見新風景】

正沖太歲，變中求勝

2026年對屬鼠者而言是充滿震盪的「對撞年」。因子午相沖，職場將迎來突如其來的策略大彎道或職位變動。建議與其被動等待，不如主動擁抱改變，申請出差或開發新專案，將動盪化為開拓視野的跳板。

財運起伏如雲霄飛車，務必預留緊急備用金以應對如房屋、車輛修繕等意外支出，切記不可聽信偏方投機。感情上，單身者雖有短暫緣分，但來去匆匆；有對象者情緒易焦躁，建議「聚少離多」以維持美感與熱度。健康方面需保養腎臟與泌尿系統，避免熬夜。開運色為金色與藍色，可佩戴白水晶淨化磁場。

●生肖牛【逢害太歲：人際多迷霧，低調行事保平安】

逢害太歲，低調自保

醜午相害帶來的多是「暗箭阻礙」。今年職場上易發生功勞被截胡或背黑鍋的情況。務必秉持「多做事、少說話」的原則，簽署合約須反覆確認細節，遠離是非八卦圈。

財運壓力多來自人際，絕不可擔任保人或隨意借貸給親友，以免因財失義。感情方面運勢平淡，單身者易陷入心累的曖昧；有物件者需與伴侶建立堅定的信任，不被外人閒言碎語左右。健康需照顧腸胃系統，飲食宜清淡。建議多行善積德，佩戴黑曜石以強力防小人。

●生肖虎【自力更生：耕耘才有收穫，耐心等待花開】

自力更生，蓄勢待發

今年缺乏吉星強力支援，屬虎者進入了「孤軍奮戰」的磨練期。事業進度緩慢，但這份辛苦是未來爆發的養分，切勿急功近利。財運宜守不宜攻，避免虛榮性消費，每一分錢都要花在刀口上。

感情世界相對冷清，單身者需主動參加社交活動，緣分才不會與你擦肩而過；有物件者需警惕因忙碌而忽略伴侶，適時的小驚喜是必要的保溫劑。心理壓力是今年健康的隱憂，建議規律運動以釋放深層焦慮。開運行動為積極考證照或學外語，提升核心競爭力。開運水晶推薦綠幽靈，有助招來事業貴人。

●生肖兔【行破太歲：計畫趕不上變化，修身養性防內耗】

行破太歲，計畫易變

卯午相破帶來的「破壞」能量，可能讓執行已久的計畫突然遭遇技術性卡關。今年最忌完美主義，必須隨時準備好B計畫，以彈性思維應對計畫趕不上變化的職場環境。

財運方面，容易發生合約漏洞或金錢糾紛，投資切勿聽信內線消息，以免破財。感情桃花雖有，但多為糾纏不清的爛桃花，單身者須謹慎擇人；有對象者言語切忌衝動傷人。健康保養以肝臟與視力為重點，減少3C產品使用。開運行動推薦閱讀與藝術薰陶，佩戴粉晶修補人際關係，穩定內耗情緒。

●生肖龍【吉星高照：貴人鋪路，乘風破浪展宏圖】

吉星高照，乘風破浪

屬龍者今年撥雲見日，脫離去年的陰霾。職場上有貴人鋪路，賞識你的才華，是有機會升遷、被挖角或承擔重任的一年。請大膽展現影響力，這不是謙虛的時刻。

財運隨之水漲船高，正財穩定成長，若有專業理財建議，偏財獲利亦佳。感情魅力大爆發，單身者在社交場合極易遇到優質對象；有物件者感情甜蜜，是論及婚嫁的好時機。健康狀態優良，僅需注意應酬過多帶來的體重問題。開運色為紅色與金色，建議多參加商務聚會，貴人就在人群中。

●生肖蛇【穩步上升：運勢回暖，智慧領航得先機】

穩步上升，智慧領航

屬蛇者運勢回暖，今年分析力與直覺異常敏銳，能精準洞察市場趨勢，獲得長官高度信賴。事業呈現穩步上揚，是個適合將計畫落實、執行到位的年份。

財務狀況穩定，雖無橫財爆發，但細水長流，年底將有滿意盈餘。感情溫和美好，單身者易透過介紹結識細水長流的物件；有對象者默契十足，互為彼此的心靈支柱。健康大致良好，需防換季感冒。開運行動是學習理財知識並佩戴紫水晶，有助於情緒管理與決策判斷，讓好運更上一層樓。

●生肖馬【值年太歲：烈火煉金，壓力即是轉機】

值年太歲，烈火煉金

本命年逢刑太歲，屬馬者面臨的是「高壓測試」。事業上責任加重，決策難度提升，情緒起伏容易導致急躁誤判。然而，若能沉住氣忍受火煉，這將是你脫胎換骨的最佳時機。

財運波動劇烈，今年務必守成，看緊荷包，遠離高風險投資。感情方面，情緒波動易波及伴侶，建議學習情緒抽離與換位思考；單身者容易陷入短暫激情，需保持理智。健康需注意心血管與火氣過旺問題。開運行動建議「一喜擋三災」，多參加喜慶場合，佩戴紅瑪瑙平衡能量。

●生肖羊【歲月靜好：六合太歲，貴人扶持多順遂】

歲月靜好，六合太歲

午未六合讓屬羊者成為太歲的寵兒。職場上同事協作愉快，上司包容度高，能以不費力的方式獲得不錯的成果。這是一個適合鞏固既有成果、加強團隊合作的年度。

財運平穩，屬於多勞多得，少有意外破財，適合進行儲蓄規劃。感情生活和諧溫馨，家庭氣氛和睦，適合規律的家庭旅遊增進情感。健康方面，除了防範鑽牛角尖引起的悶氣外，身體大致康泰。今年人緣極佳，多與人連結、參加聚會，能為你帶來意想不到的好消息與商機。

●生肖猴【乘勢而上：靈活應變，財官雙美有斬獲】

乘勢而上，財官雙美

屬猴者今年靈活應變，職場如魚得水。你的創意容易被採納，甚至有開創新局、建立副業的機會。只要保持積極，這會是你在職涯中大幅斬獲的一年。

財運表現亮眼，投資眼光獨到，但需見好就收，避免貪婪。感情桃花活躍，享受被愛慕的感覺，但需防範多角糾紛；有對象者需對外在誘惑保持界線。健康活力充沛，唯需注意功高震主帶來的精神壓力，出入注意交通安全。開運行動是保持低調謙虛，佩戴青金石有助於冷靜思考與應變。

●生肖雞【害刑並見：考驗重重，修心養性度難關】

害刑並見，考驗重重

屬雞者面臨「午酉相害」且帶刑，職場阻力重重。可能會遭遇不講理的客戶或主管，甚至捲入派系鬥爭。建議收斂鋒芒，凡事留一線，以退為進方能保平安。

財務波動大，不宜擴張投資或借貸。感情路顛簸，單身者易遇價值觀迥異的對象；有對象者常因瑣事冷戰，需多看優點、少挑缺點。健康注意呼吸系統與火氣大的發炎現象。開運行動是每日靜心冥想，週末多接觸大自然接地氣，佩戴紫水晶增長智慧、化解衝動，平穩度過難關。

●生肖狗【三合助力：平穩安定，回歸家庭享天倫】

三合助力，平穩安定

戌馬三合，整體運勢穩中求勝。職場無驚濤駭浪，適合按部就班地守成與累積。只要踏實完成任務，回報將如期而至。

財運收入與付出成正比，適合低風險投資，切勿幻想一夜致富。感情重心建議回歸家庭，家庭和諧將是你今年最大的能量後盾與快樂來源。健康需留意慢性病控制與規律作息。開運行動是多安排家庭聚餐，將時間投資在愛的人身上，維持身心平衡。佩戴茶晶能穩定磁場，讓你的環境保持正向能量。

●生肖豬【吉星庇佑：順風順水，收穫滿滿喜洋洋】

吉星庇佑，收穫滿滿

屬豬者延續強運，今年吉星高照。職場機會頻頻，努力極易被看見，能得到上司與同事的全力支援，是可以大展拳腳、斬獲成果的好年。

財運亨通，正財收入穩定增長，對於金錢的敏銳度提高，能做出精准的投資決策。感情桃花極旺，單身者散發自信魅力，遇見真愛機率極高；有物件者感情如熱戀般甜蜜。健康狀態良好，僅需防範「幸福肥」與腸胃負擔。開運行動是積極理財讓財富增值，佩戴黃水晶聚財氣，用力去享受生活吧！

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

