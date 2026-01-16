2026年3星座大轉運！衰神退散障礙全消…第1名運勢超旺、事業一飛沖天

生活中心／吳泊萱報導

2026年3星座將擺脫事業上的不順遂，運勢一路開紅盤。（示意圖／翻攝自Pixabay）

新的一年到來，12星座也出現新氣象，某些星座在過去幾年，發展相對受限，星座專家Amada老師在節目《命運好好玩》中分享好消息，有3星座將在2026年揚眉吐氣，擺脫衰運，展開大好人生。

No.3 水瓶座：不再綁手綁腳。

水瓶座是個自由奔放的星座，但過去一段時間，想做的事情常常綁手綁腳，受到外在因素影響，沒辦法大展身手。而這樣處處受限的狀況，即將在2026年獲得改善，只要能鎖定前進方向，就能穩步實現人生夢想及目標。

廣告 廣告



No.2 金牛座：不再失序，恢復穩定。

金牛座是個喜歡穩定的星座，但在2024、2025年卻常出現突發狀況，無法控制事情走向。金牛座對於無法預期的突發情況，會感到巨大衝擊。而在2026年後，這樣的突發事件將會減少，談定的工作也能如期進行，之後會出現的是驚喜，不再是驚嚇。



No.1 雙魚座：障礙消除，運勢大開。

雙魚座在這兩年間運氣不錯，雖然有很多機會，但挑戰也隨之而來，像是收穫資金，就突然要花錢；工作談好後，又多出附加要求，整體來說是必須付出才有收穫。但在2026年後，整體運勢將更上層樓，路上不再有絆腳石，將展開大好人生。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

烏日暗夜惡火狂燒12戶民宅！單親媽困火場慘死…大火狂燒恐怖畫面曝

11歲女童買包子後「大叫一聲」離世！心碎父悲痛現身…解剖死因出爐

1年狂開9205張超速罰單！南投溪頭「開單王」在這…5大取締熱點大公開

不滿女友分手！彰化男化名「粗X哥」狂傳下體照騷擾…下場慘了

