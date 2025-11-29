2026年4星座運勢大爆發！財運+事業雙豐收

4星座在2026年運勢大爆發。（示意圖／Pexels）





2025年進入尾聲，隨著新的一年將到來，《搜狐網》命理專欄分享，有4星座在事業和財運上表現皆亮眼，2026年將是他們豐收的一年。

金牛座

金牛座在工作上向來勤懇盡責，待人處事周到，過去可能缺乏突破性的爆發力，但2026年將徹底翻轉此局面，特別是在事業領域將呈現「噴發式」發展，有望迎來大量全新合作機會與訂單，這一切皆得益於長期以來所建立的良好口碑，即使面對不利的外部環境，金牛座依然能勢如破竹，脫穎而出成為行業中的佼佼者。

廣告 廣告

建議金牛座持續維護優良口碑，保持不驕不躁的態度，專注提升產品與服務品質，以長久留住客戶，延續輝煌成就。

獅子座

2026年對獅子座將是激情四射的一年，其與生俱來的自信與卓越能力，在2026將持續閃耀。職場上班族有望晉升至領導階層，掌握更多實權，帶領團隊邁向更光明的未來，即便在過程中遭遇挑戰與困難，總能在關鍵時刻獲得貴人相助，最終運用自身實力克服難關，迎向成功。

水瓶座

2026年對於水瓶座來說是豐收時刻，這一年將有許多機會讓水瓶座施展其獨特才華，能夠盡情嘗試不同的創新理念與構想，並實現長期以來的願望，同時也能在愉悅的氛圍中工作，特別是在科技、創意等前瞻性領域蘊藏無限潛力。

除了工作機遇，水瓶座的財富也將呈倍數增長，過去的付出終將獲豐厚回報。建議水瓶座可適度進行理財投資，但務必確保自身具備足夠的抗風險能力，避免盲目冒險。

雙子座

2026年的雙子座將踏上不斷探索的旅程，勇於嘗試新事物並獲得回報，明年眾多貴人環繞左右，只要勇敢表達自身意願，便能獲得資金與人脈上的協助，掌握更多機會，無論在事業或財富方面都將有顯著提升。

感情方面，雙子座也將迎來美好的歸屬，有望擺脫不健康的桃花與孽緣，迎來正緣，愛情開花結果，擁幸福美滿的生活。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

酸菜魚退燒？東區吾二「掛布條」收攤、連鎖叁加叁「全關」

周末短暫回暖！這天恐迎首波大陸冷氣團

先喝道開出特獎發票！幸運兒95元買飲料爽中200萬

