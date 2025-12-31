2026年4生肖犯太歲！命理師點名他：恐車禍血光之災

命理師楊登嵙指出，2026年有4生肖犯太歲。（示意圖／Pexels）





今（31）日跨年後將正式邁向2026年（丙午年），新的一年磁場大洗牌。民俗專家楊登嵙特別點名，以下幾種生肖在馬年「犯太歲」，建議提前做好心理準備與化解之道。

生肖馬（值太歲、刑太歲）

屬馬的朋友這一年將面臨「太歲當頭」的考驗，也就是俗稱的本命年。古語有云：「太歲當頭坐，無喜必有禍」，今年運勢較為震盪，需特別留意情緒控管，避免負面思想滋生。需防小人暗算。農曆5月及11月為風險期，應特別警惕意外傷害、疾病與車禍血光。建議戒除女色，行事低調，並安奉太歲以保平安。

生肖鼠（沖太歲）

屬鼠者這一年與太歲相沖，受「歲破」與「大耗」星影響，運勢波動較大， 整體事務繁雜，易有口舌是非，甚至可能遭人誣陷，切記「不宜為人作保」。農曆5月及11月需防範意外與小病痛。建議財務上難以聚財，應保守行事，建議安奉太歲化解衝擊。

生肖兔（破太歲）

屬兔的朋友今年面臨「破太歲」，主要影響在於人際關係與財務結合的風險，容易因爛桃花而破財，或遭小人暗算。男性在謀求事業發展上阻力較大，女性則相對平順。建議農曆2月及8月交友需謹慎，切勿隨意替人擔保。

生肖牛（害太歲）

屬牛者今年為「害太歲」，主要影響在於健康與人際信任。農曆6月及12月是健康低谷期，應避免探病或弔喪，喪家食物亦不可食用。職場或生活中要小心被朋友出賣、詐騙或小人陷害，建議點光明燈祈福。

