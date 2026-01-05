2026年4生肖犯太歲 民俗專家提醒兩月份需防血光之災

台北松山慈惠堂斗姥太歲殿。（圖／楊登嵙提供）

新年到，磁場就會改變，每一種生肖就會產生不同好壞優劣的運勢，我們要如何趨吉避凶?以下是今年值刑沖害太歲4生肖，要特別注意：

一、值太歲、刑太歲：

今年生肖屬馬值太歲、刑太歲，【太歲】俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」財多不留，防小人，農曆五月及十一月，注意損傷意外，疾病，及情緒負面思想的問題。易有血光車禍，須戒女色，小心凶險發生，甚且危及生命。

化制：安奉太歲。

二、沖太歲：

今年生肖屬鼠沖太歲，【歲破】【大耗】農曆五月及十一月要特別注意意外傷害，防小人，破口舌是非，財不聚，易被誣賴，不宜做保，雜事多，小病痛多。

廣告 廣告

化制：安奉太歲。

三、破太歲：

今年生肖屬兔破太歲，農曆二月及八月要特別注意勿擔保，交友小心，須防桃花破財，犯小人暗算，男謀事難成，女較平順。

化制： 安光明燈、制桃花。

四、害太歲：

今年生肖屬牛害太歲，農曆六月及十二月要特別注意病痛，身體欠佳，勿探病弔喪，喪家物勿吃。易犯小人，朋友出賣，小人陷害，小心詐騙。

化制： 安光明燈。

2026年太歲符。（圖／楊登嵙提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言

下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態