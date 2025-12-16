2026年4生肖迎運勢高峰 事業財富雙豐收

2025年即將結束，《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、兔、馬、豬者在2026年將有全新開局，迎來事業運與貴人運的高峰期，日子越過越順。

生肖猴、兔、馬、豬者在2026年將有全新開局 。（示意圖／pexels）

生肖猴

屬猴者的創新思維將在明年大放異彩，天生聰明機智的特質，讓他們腦中總有源源不絕的新點子。這股創意能量將協助屬猴者為公司找到新方向與思路，從中贏得上司賞識，獲得更多表現機會。2026年也相當適合屬猴者拓展人脈，多與不同領域、不同類型的人建立良好關係，對日後職涯發展絕對有所助益。

生肖兔

屬兔者將獲得極佳運勢，天生溫和謙虛的性格，讓他們總能與周遭人士相處融洽，並以包容之心對待他人。職場前輩的提攜與指導，將為屬兔者帶來升官加薪的契機；親友的支持與鼓勵，也能讓他們感受到溫暖，協助度過困境，生活越過越順心。

生肖馬

屬馬者以熱情奔放、勇於冒險的特質著稱，這種積極的人生態度將在2026年帶來豐富機遇。財運表現亮眼，屬馬者具備精準的投資眼光，能敏銳察覺市場變化並抓住賺錢時機，讓財富持續累積。事業層面上，屬馬者將遇見新的合作契機，憑藉自身的熱情與衝勁，能夠吸引志同道合的夥伴共同打拚，開創新事業版圖。

生肖豬

屬豬者天性豁達樂觀，無論遭遇何種困難，都能保持積極正面的態度應對。進入2026年後，屬豬者透過穩定踏實的付出，逐步贏得主管青睞，不會有特別爆發的好運。屬豬者在新年與家人相處融洽，忙碌工作之餘，也會利用閒暇時間安排家庭旅遊、朋友聚會，以身心健康的姿態度過每一天。在事業順遂的同時，與伴侶之間的關係也更加親密，家庭氛圍溫馨和諧。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

