2026年4生肖運勢較不順 「他」易招小人惹麻煩

人生不可能一帆風順，總會遇到低潮，《搜狐網》運勢專欄點名，進入2026年後，有4個生肖受到霉運干擾，特別容易感受到諸事不順，不論是工作、財運還是感情，都要多留意。

生肖馬

2026年對屬馬者來說是本命年，又碰上犯太歲，事業與財運容易同時遇到壓力，努力不一定馬上看到成果。這一年行事務必低調，別太張揚，否則容易招來小人，惹上不必要的麻煩。

生肖鼠

2026年是屬鼠者沖太歲的一年，情緒起伏較大，做事容易衝動，特別在人際關係上，可能因一句話、一次誤會引發口舌是非，甚至演變成糾紛。建議屬鼠的人這一年要多忍耐、少動怒，避免因一時情緒失控，惹出法律或職場上的麻煩。

生肖牛

屬牛者在2026年財運波動明顯，收入與支出容易失衡，若一時貪心，投入高風險、高報酬的投資，很可能血本無歸。建議保守理財，面對看起來「很誘人」的投資機會，寧可錯過，千萬別冒險踩雷。

生肖兔

屬兔者在2026年感情運勢較不穩定，單身者容易遇到爛桃花，被錯的人纏上，不只影響心情，還可能拖累工作表現。建議屬兔的人放慢腳步，看清對方再投入，別因一時孤單而讓自己更加內耗心累。

