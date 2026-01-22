2026年5大支付新趨勢 AI幫下單手動結帳掰

AI人工智慧、Web 3等新興技術快速成長，推動金流運作方式跟著改變。Visa今(22)日公布「2026年支付趨勢」，不僅「代理式商務」邁向主流，法定貨幣與加密資產也有望並行。在詐騙猖獗的環境下，安全且值得信賴的身分驗證機制成為新興支付發展的重要關鍵，未來各式支付工具的整合將不斷加速，交易勢必愈來愈便利。

Visa根據AI商務、支付安全、數位資產等趨勢與面向，並透過數據統計及支付生態發展方向，整理出「2026年支付趨勢」。第1、「代理式商務邁向主流」，美國市場去(2025)年7月由生成式AI帶動的線上零售流量，年增率高達4,700%，說明由AI協助完成交易決策與支付流程的「代理式商務」愈來愈重要，預期市場將出現更多代理式商務的實際應用。Visa今(2026)年展開多項代理式商務試點計畫，由AI負責下單、採購的生活愈來愈近。

第2、「法幣與加密資產並行」，隨著應用場景持續擴展，穩定幣正加速融入全球金融體系，目前整體市場規模突破2,500億美元。Visa已在全球超過40個市場推出支援逾130個穩定幣連結的卡片方案，年度清算金額達到35億美元，加上亞太區各國監管環境逐步明朗，Visa也成立全新「全球穩定幣顧問業務」，讓穩定幣更有序地融入經濟體系。

第3、「AI時代下，身分安全成為防詐與信任的核心基礎」，商務活動隨著科技進步，詐騙手法也快速進化。研究指出，全球網路犯罪造成的經濟損失在2029年將達到15.6兆美元，使得「身分驗證」成為AI詐騙時代的關鍵戰場。今年起「代碼化技術應用」加速拓展，會有更多消費情境須要進行「身分驗證」，才能在新時代中穩定驅動支付產業發展。

第4、「告別線上手動結帳流程」，由於數位支付體驗不斷進化，過去繁複的結帳流程將走入歷史。Visa擴大「Click to Pay」在亞太區的應用，以加速電商結帳的流程。第5、「以互動性為核心推動下一階段支付發展」，現金、卡片、數位錢包、數位貨幣之間的整合，成為支付產業的主軸，支付業者要確保使用者能跨平台、跨幣別自由交易，對此，Visa將協助各業者升級平台基礎架構。

