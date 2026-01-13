2026年5生肖注意車關 6月、12月最危險

2026年屬猴、雞、鼠、豬、牛的人只要符合「2條件」，整體運勢不錯。（示意圖／翻攝自Pexels）





新的一年到來，許多人都希望自己的運勢能順利升運。知名命理老師徐玉蘭近日分享了2026年生肖運勢，指出屬猴、雞、鼠、豬、牛的民眾，只要符合「兩項條件」，整體運勢大概率順利順遂。不過，她也提醒，有五個生肖在今年須特別注意交通安全，也就是所謂的「車關」。

徐玉蘭在個人YouTube頻道「徐玉蘭 Master Hsu」表示，影響運勢的兩項條件包括「生肖＋出生月份」或「生肖＋出生時間」。其中，出生月份若落在國曆8月、9月、11月、12月、1月，或出生時間在下午3點至晚上7點、晚上9點至凌晨3點，只要符合其中兩個組合，大概率今年運勢不錯。

徐玉蘭指出，「生肖＋出生月份」的影響力最強；若僅符合出生時間，運勢仍佳，但相對較弱。她也提醒，要更精準了解個人運勢，仍需完整分析八字。

5生肖須注意車關

此外，徐玉蘭說道，今年屬鼠、馬的人需特別留意運勢變化，屬兔、雞、牛也會間接影響運勢。她指出，最需要注意的月份是國曆6月與12月，這段期間行車、騎車或步行都要特別小心，避免意外，也就是所謂的「車關」。此外，這些生肖在這段時間容易遇到桃花事件，但桃花未必全是好事，可能引發人際糾紛或爛桃花，因此需注意交友與人際界線。

健康方面，徐玉蘭提醒屬鼠、馬的人要多留意心臟、眼睛、脊椎及腎臟，特別是在國曆6月與12月，可能出現需要治療甚至手術的情況。她也指出，2026年紅面桃花、人緣旺盛，屬鼠、馬、兔、雞的人社交運非常好，容易吸引他人靠近，但同時要控制行為界線，避免因人際互動不慎引發麻煩。

