2026年9大新制元旦上路！減稅大紅包「最高省上萬」

生活中心／楊佩怡報導

為優化國內租稅環境，財政部自 2026 年（115年）1 月 1 日起推出 9 項便民轉型措施。政府採取「降低稅負」與「提升效率」雙管齊下的策略，致力打造更友善的賦稅體驗。其中令民眾最有感的亮點，包含 115 年度每人基本生活費調升至 21.3 萬元，以及長期照顧特別扣除額提高至 18 萬元，實質減輕國人的經濟負擔。





2026減稅大紅包「9大新制」元旦上路！「基本生活費調高、無糖飲免稅」最高省上萬

財政部宣布115年元旦起，基本生活費調升至21.3萬元。（圖／財政部提供）

廣告 廣告

自今日（115年1月1日）起，財政部正式啟動 9 項利民便民措施，透過多項減稅方案與流程優化，旨在減輕國人財務負擔，並建立更友善、便利的賦稅環境。

利民措施

一、「調高114年度每人基本生活所需費用」：每人基本生活所需費用金額由，新台幣21萬元調高至 21.3萬元。

二、「調高長期照顧特別扣除額」：長期照顧特別扣除額由 12 萬元 調高至 18 萬元。

三、「增訂飲料品無添加糖者免徵貨物稅，及刪除部分電器類貨物課徵貨物稅規定」：1. 飲料品無添加糖者免徵貨物稅；2. 刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物課稅項目。

四、「延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅年限」：延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅期間至 119 年 12 月 31 日止。

五、「調高115年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額」：1. 免稅額：由9.7萬元調高至 10.1萬元；70歲以上之納稅義務人、配偶或受扶養直系尊親屬，由14.55萬元調高至 15.15萬元。 2. 標準扣除額：單身者，由13.1 萬元調高至13.6萬元；有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬 元。3. 薪資所得及身心障礙特別扣除額：由21.8萬元調高至22.7 萬元。4. 課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額亦分別按消費者物價指數上漲幅度調整。

2026減稅大紅包「9大新制」元旦上路！「基本生活費調高、無糖飲免稅」最高省上萬

115年新制新增飲料品無添加糖者免徵貨物稅。（圖／財政部提供）





便民措施

一、「優化綜合所得稅網路（含手機）申報服務」：新增支援電腦與手機的「無障礙專用版」系統，方便視障者搭配報讀軟體報稅。

二、「開放國稅查（核）定 案件逾期可採線上繳納」：國稅查定案件若逾期，繳納期滿後 30 日內仍可使用信用卡、金融卡線上繳費。

三、「延長行動支付租稅優惠措施」：店家使用行動支付結帳的租稅優惠延長至 117 年底。

四、「簡化旅客攜回自用舊汽車完稅價格核估作業」：旅居國外 1 年以上攜回自用舊車，只要文件齊全，海關可直接折舊核定價格，減少查價爭議。

2026減稅大紅包「9大新制」元旦上路！「基本生活費調高、無糖飲免稅」最高省上萬

115年新制包括國稅查定案件若逾期，繳納期滿後 30 日內仍可使用信用卡、金融卡線上繳費。（圖／財政部提供）

原文出處：2026減稅大紅包「9大新制」元旦上路！「基本生活費調高、無糖飲免稅」最高省上萬

更多民視新聞報導

杜紫宸昔喊半導體2025會消失 網酸：台積電滅亡倒數

因中共軍演…他勸別來台！日議員喊「應持續交流」被讚翻

2026第一道曙光去哪看？氣象專家曝「2地區」

