2026年AI三大主軸定錨！這10檔關鍵股快卡位

AI產業2026年全面升級，從生成式AI進化至具自主決策力的Agentic AI，帶動自駕車、智慧眼鏡、矽光模組等技術蓬勃發展。微軟與NVIDIA雙軸主導，台廠如緯軟、宏碁資訊、中揚光等受惠明顯。市場預估Agentic AI產值2030年上看460億美元，台股相關供應鏈布局時機正好，投資人不容錯過。（示意圖／PIXABAY）

隨著AI技術進入新一輪進化浪潮，2026年預期將是AI全方位落地與擴張的關鍵年。群益投顧研究部指出，AI產業正在從生成式AI（Generative AI）逐步過渡至更具自主性與執行力的代理式AI（Agentic AI）與物理AI（Physical AI）階段，企業導入模式也從單點應用走向系統整合，為各產業注入新一波成長動能。

微軟與NVIDIA兩大科技巨頭持續扮演AI產業的雙核心推手。微軟專注於應用層，以Copilot Studio提供多功能AI Agent協助企業自動化營運流程；NVIDIA則以開發平台與模型資源為基礎，全面支援Agentic AI的開發應用。兩者的策略互補，正加速AI從輔助工具進化為企業運作的主動智能中樞。

尤其在汽車產業領域，Agentic AI展現出強勁潛力。透過多Agent協作，AI能即時整合感知、決策與控制功能，進一步提升自駕技術的行車安全與系統穩定性。結合物理AI模擬環境，車廠可在虛擬場景中累積海量行駛經驗，快速驗證系統穩定性與商業化可行性，預計將加速自動駕駛量產進程。

根據研調機構Market US預估，全球Agentic AI市場規模將從2024年的52億美元，於2025至2027年間快速成長至155億美元，2030年更有望達到460億美元，年均成長率（CAGR）高達43.9%，顯示其高度商用化潛力。

AI的發展已邁入第四階段，依序為感知型AI、生成式AI、代理式AI到物理AI，各具核心能力與應用價值。特別是Agentic AI具備自主決策與跨模組協作能力，不再被動等待指令輸入，而能主動依目標執行任務，預料在5年內將迎來應用高峰，成為智慧製造、車用科技與企業自動化的中樞技術。

個股方面，資訊服務與自駕車產業鏈中，緯軟（4953）、宏碁資訊（6811）與創泓（7714）等公司，預期將受惠於Agentic AI應用擴大。機器人與智慧製造領域則有上銀（2049）、台灣精銳（4583）與所羅門（2359）等企業，隨人形機器人逐步解決硬體規格限制，進入量產階段。

在可攜式裝置與網通產品方面，聯亞（3081）、中揚光（6668）、大立光（3008）與美律（2439）等公司有望因智慧眼鏡、矽光模組與新世代iPhone等終端產品導入AI功能而受惠。據預測，2026年iPhone銷量將達2.58億支，折疊機與AI輔助拍攝功能亦將成為關注重點。

智慧眼鏡方面，Meta持續推出支援AR功能的新款AI眼鏡，成本降低與光傳導結構進步將推升普及率，預期2030年出貨可達3,500萬支。這類產品透過WiFi連接雲端多模態AI模型，可進行即時語譯、物件辨識與AR互動等，預示未來AI服務型態將逐漸「去手機化」，邁向更直觀、全天候的運算型載具。

在基礎建設層面，隨著Nvidia GPU邁入新一代、網路頻寬進入800G世代，光收發模組將大幅成長，2026年預估1.6T模組出貨達2,000萬顆，矽光模組成本優勢與製程簡化，將助力其滲透率突破50%。

整體而言，AI產業發展進程迅速，2026年將成為AI從研發走向大規模應用的分水嶺。群益投顧建議投資人可關注AI技術從生成、代理到物理應用的轉型階段，布局具備硬體優勢、應用整合與高階模組開發能力的台灣供應鏈企業，掌握新一波AI浪潮的投資契機。

