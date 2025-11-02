2026年AI伺服器再飆2成 研調示警：「黑馬」撼黃仁勳王座

隨著CSP（雲端服務業者）和主權雲的需求持續穩健，加上AI（人工智慧）推理應用蓬勃發展，研調機構TrendForce預測，2026年全球AI伺服器出貨量將成長逾2成，但北美CSP和中國擴大自研晶片，恐撼動「AI教父」黃仁勳的地位。

ASIC大軍將削弱輝達市占

黃仁勳率領輝達（NVIDIA）站穩AI霸主地位，「2025年市占約70％，但這個優勢到2026年恐難以維持。」TrendForce指出，最大變數是「ASIC」（特定應用積體電路）的強勁拉貨力道。

廣告 廣告

這項預測來自北美CSP業者與中國AI自研晶片的力道愈加強勁，預期ASIC的拉貨成長幅度將會高於GPU，進而導致輝達的市占率出現下滑。這也顯示科技巨頭不願再受制於單一供應商，正以自家設計的ASIC晶片，挑戰黃仁勳的地位。

產值飆74％！整櫃型方案成新金礦

隨著CSP與主權雲的資本支出持續拉高，AI伺服器的「含金量」跟著爆衝。在今年，受惠於輝達Blackwell、GB200、GB300機櫃等較高價值的整合型AI方案，AI伺服器產值預料有近48％的年成長。

TrendForce看好，這股熱潮延續至2026年，隨著CSP供應商積極推出整櫃型方案，以及CSP擴大投資ASIC AI基礎建設的雙重推動下，AI伺服器產值有望較2025年再增加超過30％。屆時，AI伺服器營收占整體伺服器的比重，將一舉衝高至驚人的74％。