2026年APEC會議11/18-19中國深圳舉行 主辦發表「中國年」標誌

2026年亞太經合會（APEC）中國主辦單位，12月12日公布大會標誌。翻攝新華社



中國官媒新華社12日下午快訊報導，亞太經合會（APEC）領導人非正式會議，將於明年11月18日至19日於深圳舉行。

今年的APEC領導人會議於10月31日至11月1日於南韓慶州舉行。中國是明年APEC輪值主席國，台灣能順利與會與否備受各界關注。

同時，APEC中國主辦單位12日亦公布「中國年」大會標誌。

大會主席陳旭介紹，明年APEC領導人非正式會議主辦城市深圳，別稱「鵬城」，因此會標以鯕鵬為核心視覺元素。會標主體由21根交織的羽翼共同構成展翅高飛的大鵬的形態，寓意著乘大勢、共翱翔。

陳旭表示，這生動闡釋了APEC的精神，21個成員各具特色，但又相互依存、相互合作，也像徵著亞太經濟體攜手建構亞太共同體的深遠意義。

陳旭說：「正因為如此，我希望這個會標不僅在今天的APEC非正式資深官員會議發揮作用，更能在2026APEC『中國年』期間，時常提醒我們APEC成員團結協作的力量。 」

