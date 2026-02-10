2026年APEC資深官員會議廣州登場 台灣代表稱呼未變

（中央社記者李雅雯台北10日電）2026年亞太經濟合作（APEC）會議由中國主辦，第一次資深官員會議開幕式10日在廣州舉行。透過當地媒體新聞畫面可見，台灣代表桌牌標註Chinese Taipei，座位安排在新加坡出席代表隔壁。

2026年APEC第一次資深官員會議於1至10日在廣州舉辦，10日舉行開幕式。根據央視網今天下午5時左右釋出的新聞畫面，可見到外交部國際組織司司長孫儉元，前方桌牌標註Chinese Taipei，座位安排在新加坡出席代表隔壁。

廣告 廣告

外交部先前強調，台灣在1991年與當時APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」（Chinese Taipei）。

孫儉元1月在外交部例行記者會上表示，台灣做為APEC完整會員，一向積極參與APEC各項會議；即使今年由中國舉辦，也是做好各項準備。他彼時說，去年12月有赴中國深圳開非正式資深官員會議，這一年來針對入境安排已經做了多次協商，目前有個模式，不方便說明。

據新華社10日報導，中國外交部長王毅於開幕式上表示，中國將「建設亞太共同體、促進共同繁榮」設為今年辦會主題，延續APEC一以貫之的重要理念，也有承前啟後、繼往開來，推動亞太合作邁上新台階的考量。

王毅強調，2026年將圍繞「開放、創新、合作」三大優先領域重點推動工作。

他說，包括「樹牢一個目標」—探討今後一個時期亞太共同體建設的階段性目標和實施路線圖；「探索兩條路徑」—探討推動區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）對接融合，拓展亞太自貿區建設路徑；「加快三個轉型」—數位化、智慧化、綠色化轉型是APEC成員經濟體新的成長點；「深化多元合作」—兼顧APEC成員多樣性，在發展相關治理問題上深化多領域務實合作。（編輯：邱國強）1150210