2026年CES展 人工智慧貼近人心

2026 年美國消費性電子展上，從協助失智長者的情感陪伴，到能洗衣、操作家電，宛如小管家的家用機器人，人工智慧不再只是螢幕裡的運算，而是正式跨入現實生活，展現「具身AI」應用的最新樣貌，也就是透過物理身體與現實世界進行即時互動、感知環境，並自主執行任務。

在拉斯維加斯的長照中心，住民首次與機器狗狗互動，擁有拉布拉多幼犬外型的「Jennie」，不只能感應撫摸，還能做出反應。

92歲的住民：「我會好好照顧她，我會愛她，撫摸她，搔搔她的肚子。」

專為失智或輕度認知障礙長者設計，透過感應器和 AI，Jennie可以自主和住民互動，研究顯示，機器寵物明顯比傳統娃娃或布偶更有效，能減輕孤單、焦慮、憂鬱，甚至降低使用止痛藥的需求。

美國公司 Tombot 執行長 史蒂文斯：「逼真的效果實際上，需要大量的機械工程，感知能力，還需要智慧來理解，如何運用這些能力，才能像真正的幼犬一樣自主移動。」

2026被稱為AI機器人入世之年，CES消費電子展一大亮點，就是韓國電子巨擘 LG的AI 家事機器人 CLOiD。

AI 家事機器人CLOiD：「我能為您帶來便利和舒適，透過精心安排設備和空間，來簡化家務，例如，將牛角麵包，烤至您喜歡的程度，在您用餐後自動清理餐具，讓您的一天井然有序。」

CLOiD 代表的是具身AI，一種能夠透過物理身體與現實世界進行即時互動、感知環境、並自主執行任務的人工智慧系統。

當用戶透過App告知「快到家了」，CLOiD就會自動調節冷氣，還會根據用戶的慢跑習慣，在下雨天主動建議是否改為室內運動，顯示它已經具備了情境感知 與主動建議 的能力。

LG 家電方案銷售副總裁 瓦納：「我們對 CLOiD 的目標很簡單，讓生活更輕鬆，它能完成複雜家務，提升日常活動樂趣，並提供超越日常的支援。」

從陪伴型狗狗 到家事機器人的「零勞動家庭」 願景，CES 2026 展示 AI 在現實生活中的最新應用，正走向「可感知、可行動」的新時代。

