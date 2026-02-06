2026年NFL超級盃舊金山登場 門票價格創史上第2高

6度拿下超級盃的新英格蘭愛國者，時隔11年將再度與西雅圖海鷹對決，這場美國體壇年度最大的單日賽事，今年將在舊金山南灣的利惠體育場舉行。早在一個星期前，數以萬計的球迷就已經陸續抵達，市區的莫斯康展覽中心、聖荷西會議中心等地點，都有相關的精彩活動舉行。

今年超級盃的平均門票價格被炒到8230美元，是史上第二高紀錄，整場比賽估計將在全球吸引1億2700萬觀眾收看，將為轉播的美國國家廣播環球集團帶來可觀收入。30秒電視廣告平均售價為800萬美元，最熱門的時段甚至飆到1000萬美元，而且早在去年秋季常規賽之前就預定一空，寫下歷來最快完銷紀錄，反映出傳統電視廣告形式的復甦。

廣告 廣告

美國市場行銷專家詹恩指出，「今年2026超級盃廣告的平均花費是落在700到800萬美元，相較之下2016年是500萬美元，所以我們看到超級盃廣告價格持續增長，是的，是很昂貴，如果你和一般週日夜晚足球廣告差不多100萬，75萬到100萬美元的花費相比，我們討論的是8倍或甚至是10倍價差。」

今年適逢美國建國250週年紀念，不光是負責籌備相關慶典的紀念委員會，與NFL合作把建國250週年活動，融入本屆超級盃。許多品牌也紛紛緊貼著美國元素大作廣告，突顯品牌的歷史傳承。

詹恩說：「2026是第60屆超級盃，2026年是非常重要的一年，這是美國（建國）250週年，對品牌來說是重要的一年，所以每一個品牌都會想要把自己和美國主題連結一起。」

而對主辦城市舊金山來說，睽違10年超級盃重返灣區，又何嘗不是一個洗刷鬼城形象、帳篷市污名的大好機會。

舊金山市長羅偉表示，「超級盃是全國最受關注的賽事，當我們在自家門口舉辦它時，不僅僅是賽場會受到關注，整個國家乃至於全世界，都看到了我們城市的奇蹟，美麗的公園、我們的小企業、我們的藝術、我們的文化。」

民主黨中間派路線的羅偉，是舊金山113年來，第一位沒有任何市政經驗的素人市長，主打整治毒品與犯罪，一年下來，全市犯罪率下降30%，AI新創公司搶進，商辦大樓租金再度活絡了起來，市府也成功舉辦了多場大型會議和音樂節。