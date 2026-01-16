2026底妝攻略懶人包！ROSÉ愛用粉底同款、韓妞最愛氣墊粉餅限時優惠｜揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

天氣日夜溫差大，肌膚就開始鬧脾氣，T字出油、兩頰乾巴巴、底妝浮粉又卡紋……粉底挑選重點不只是遮瑕或持久，而是要滋潤、服貼、抗乾裂，才能讓妝感像第二層肌膚一樣自然光亮！就讓超懂買的「揪愛Mei」幫妳分類肌膚類型與底妝痛點，選出屬於自己的粉底SOULMATE～

（圖片來源：LOOKFANTASTIC、Bobbi Brown）

📝「揪愛Mei」整理2026底妝攻略懶人包！膚質 × 痛點 × 選粉底重點

乾性肌

底妝痛點： 乾到卡粉、妝感粗糙

粉底選擇重點： 高保濕＋滋潤成分＋光澤妝感

推薦亮點 ： 選擇保濕精華質地、乳霜粉底或水凝粉底，讓底妝自帶柔焦奶油肌

混合肌

底妝痛點： T字出油、兩頰乾

粉底選擇重點： 平衡保濕＋微霧妝效＋控油持妝力

推薦亮點： 用「水潤霧光」質地，不易脫妝也不怕乾巴巴

油性肌

底妝痛點： 底妝不持久、出油暗沉

粉底選擇重點： 控油＋高貼合力＋長效持妝

推薦亮點： 選控油粉底液、粉狀或半霧光粉底，維持乾淨底妝整天不掉線

熟齡肌

底妝痛點：紋路明顯、妝感厚重

粉底選擇重點：輕盈保濕＋提亮修飾＋抗老成分

推薦亮點：乳霜狀或光澤型粉底讓肌膚顯年輕，避免霧乾質地卡紋

🛒2026粉底天花板TOP6🔥

📌TOP1：Bobbi Brown冬蟲夏草精華氣墊粉餅SPF40/PA++++

NT$2,800 👉官網優惠必買，馬上入手

這顆氣墊界天花板、底妝界貴婦養膚神器的Bobbi Brown 冬蟲夏草精華氣墊粉餅，讓「揪愛Mei」一用跌入坑不誇張～獨家冬蟲夏草精華配方，上妝同時幫肌膚保濕、修護、穩膚，就像邊化妝邊保養，特別適合乾肌、混乾肌，妝感自然又有光澤，就是那種「天生皮膚好」的水潤感。重點是它的持妝力也不輸霧面粉底，補妝時也不會越補越厚！

📝挑選TIPS：選比膚色淺半號的色號最安全，太深會顯暗沉。

Bobbi Brown冬蟲夏草精華氣墊粉餅SPF40/PA++++，NT$2,800。（圖片來源：Bobbi Brown）

官網優惠必買❤️🔥冬夏草精華氣墊粉餅，立馬下單🛒 Bobbi Brown官網限定❤️🔥超人氣商品直降69折起🛒

📌TOP2：倩碧 神奇精華粉底液SPF20/PA+++

NT$2,100 👉官網優惠必買，馬上入手

美容編輯一致大推的倩碧 神奇精華粉底液，是業界首創的保養型粉底液，一次擁有妝感、修護、亮膚，一瓶抵三瓶！「揪愛Mei」最愛它質地輕盈不厚重，打造絲緞柔霧光澤妝感，自帶高級濾鏡效果，內含三效修護精華與極微分子玻尿酸，持續補水、提亮膚色、淡化斑點，連上妝都像在做保養。重點是它還防水防汗、不致粉刺、低敏配方，油肌、混合肌都能安心駕馭，妝效從早到晚都穩如女神。

📝挑選TIPS：倩碧粉底色偏自然，可選擇比膚色淺半號的色號，妝感更乾淨透亮。

倩碧 神奇精華粉底液SPF20/PA+++，優惠價NT$2,100。（圖片來源：倩碧）

官網優惠必買❤️🔥神奇精華粉底液，限量短效品搶購中 ⚡ 倩碧官網限定❤️🔥指定商品激殺5折起，手刀下單🛒

📌TOP3：Kevyn Aucoin Beauty The Etherealist Skin Illuminating 粉底液# Deep EF 12 特價約NT$789 👉限時優惠，馬上入手

想要肌膚自帶柔光濾鏡的妝感？「揪愛Mei」私心推這瓶Kevyn Aucoin粉底液，質地輕盈如絲，擦上瞬間就能打造出半緞光妝效，就像天生擁有好膚質般～內含荷荷巴油與蜂蜜精華，在乾冷季節能穩定補水、柔潤肌膚，不會出現卡粉、浮粉災難，更棒的是它不含麩質、不悶肌、不厚重，敏感肌也能安心用。加上限時特價4.2折、只要百元價收，CP值高到讓人直接囤兩瓶都沒問題！

📝挑選TIPS：可選與膚色相近的色號，若想打造提亮效果，可選比膚色淺半階。

Kevyn Aucoin Beauty The Etherealist Skin Illuminating 粉底液# Deep EF 12，優惠42折，特價約NT$789。（圖片來源：SSENSE）

限時優惠❤️🔥Kevyn Aucoin粉底液，立馬下單🛒 SSENSE限時快閃優惠🔥設計師品牌4折起👉點此看更多

📌TOP4：JUNGSAEMMOOL鄭瑄茉 Essential Skin Nuder氣墊（+補充裝）

價格NT$996👉OY必買，馬上入手

韓國彩妝師鄭瑄茉自創品牌JUNGSAEMMOOL，這顆氣墊更是韓妞化妝包裡的人氣常駐～省錢高手「揪愛Mei」大推絕對要趁優惠入手，主打宛若天生的光感裸妝，能瞬間提亮膚色，讓肌膚透出自然水光。質地超服貼，不厚、不悶、不浮粉，就像是幫肌膚開了柔光濾鏡，近看也零瑕疵，連毛孔都被溫柔柔焦。

📝挑選TIPS：韓系底妝相對偏白，建議比平時選色深半階，才能維持自然不假面的效果。

JUNGSAEMMOOL 鄭瑄茉Essential Skin Nuder氣墊（+補充裝）優惠77折，特價NT$996。（圖片來源：olive young）

OY限定必買❤️🔥韓妞最愛氣墊粉餅，立馬下單🛒 OY限定優惠🔥近百款人氣單品，下殺5折起👉點此看更多

📌TOP5：蘭蔻 零粉感超持久粉底液

特價NT$1,312👉限時折扣，馬上入手

底妝最怕厚重、卡粉、脫妝？那一定要試試這瓶蘭蔻零粉感粉底液，真正「神級霧光」代表！資深底妝控「揪愛Mei」自己也愛用，連乾肌、敏感肌、痘肌都能安心駕馭。持妝長達24小時，打造出清爽不厚重的自然霧面妝感，內含81%護膚精華成分：玻尿酸補水、辣木油滋養、維他命E抗氧化，讓肌膚邊上妝邊修護。SPF35防曬係數更是白天外出的加分神器。

📝挑選TIPS：建議依膚色（偏黃選BO、偏粉選PO）挑選，若想提亮氣色，可選淺半階色號。

蘭蔻 零粉感超持久粉底液，NT$1,312。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

限時折扣❤️🔥蘭蔻粉底液限時優惠，立馬購🛒 LOOKFANTASTIC❤️🔥精選商品最高享75折優惠🛒 使用優惠碼：TREAT

📌TOP6：YSL All Hours Glow粉底液

NT$1,680👉人氣款，馬上入手

今年最火的YSL All Hours Glow 粉底液當然要有，不只ROSÉ愛用，一抹上就是”天生好命肌”，「揪愛Mei」發現這一款結合保養級成分與高級妝效，保濕、提亮、修護一瓶搞定，質地像精華液般輕盈，一抹化開即融膚，光澤透亮卻不油亮、遮瑕力剛剛好，能自然柔焦毛孔與膚色不均。全天維持清新透亮，就算加班、約會、拍照都穩穩發光！

YSL All Hours Glow粉底液，NT$1,680。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

人氣必收❤️🔥ROSÉ同款粉底液，立馬購🛒 LOOKFANTASTIC❤️🔥精選商品最高享75折優惠🛒 使用優惠碼：TREAT

