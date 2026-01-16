2026底妝攻略懶人包！ROSÉ愛用粉底同款、韓妞最愛氣墊粉餅限時優惠｜揪愛Mei推好物
天氣日夜溫差大，肌膚就開始鬧脾氣，T字出油、兩頰乾巴巴、底妝浮粉又卡紋……粉底挑選重點不只是遮瑕或持久，而是要滋潤、服貼、抗乾裂，才能讓妝感像第二層肌膚一樣自然光亮！就讓超懂買的「揪愛Mei」幫妳分類肌膚類型與底妝痛點，選出屬於自己的粉底SOULMATE～
📝「揪愛Mei」整理2026底妝攻略懶人包！膚質 × 痛點 × 選粉底重點
乾性肌
底妝痛點：乾到卡粉、妝感粗糙
粉底選擇重點：高保濕＋滋潤成分＋光澤妝感
推薦亮點：選擇保濕精華質地、乳霜粉底或水凝粉底，讓底妝自帶柔焦奶油肌
混合肌
底妝痛點：T字出油、兩頰乾
粉底選擇重點：平衡保濕＋微霧妝效＋控油持妝力
推薦亮點：用「水潤霧光」質地，不易脫妝也不怕乾巴巴
油性肌
底妝痛點：底妝不持久、出油暗沉
粉底選擇重點：控油＋高貼合力＋長效持妝
推薦亮點：選控油粉底液、粉狀或半霧光粉底，維持乾淨底妝整天不掉線
熟齡肌
底妝痛點：紋路明顯、妝感厚重
粉底選擇重點：輕盈保濕＋提亮修飾＋抗老成分
推薦亮點：乳霜狀或光澤型粉底讓肌膚顯年輕，避免霧乾質地卡紋
🛒2026粉底天花板TOP6🔥
📌TOP1：Bobbi Brown冬蟲夏草精華氣墊粉餅SPF40/PA++++
NT$2,800
這顆氣墊界天花板、底妝界貴婦養膚神器的Bobbi Brown 冬蟲夏草精華氣墊粉餅，讓「揪愛Mei」一用跌入坑不誇張～獨家冬蟲夏草精華配方，上妝同時幫肌膚保濕、修護、穩膚，就像邊化妝邊保養，特別適合乾肌、混乾肌，妝感自然又有光澤，就是那種「天生皮膚好」的水潤感。重點是它的持妝力也不輸霧面粉底，補妝時也不會越補越厚！
📝挑選TIPS：選比膚色淺半號的色號最安全，太深會顯暗沉。
人氣美妝加碼贈體驗禮，LINE POINTS全站最高享8%回饋，人氣彩妝限量69折起
官網優惠必買❤️🔥冬夏草精華氣墊粉餅，立馬下單🛒 Bobbi Brown官網限定❤️🔥超人氣商品直降69折起🛒
📌TOP2：倩碧 神奇精華粉底液SPF20/PA+++
NT$2,100
美容編輯一致大推的倩碧 神奇精華粉底液，是業界首創的保養型粉底液，一次擁有妝感、修護、亮膚，一瓶抵三瓶！「揪愛Mei」最愛它質地輕盈不厚重，打造絲緞柔霧光澤妝感，自帶高級濾鏡效果，內含三效修護精華與極微分子玻尿酸，持續補水、提亮膚色、淡化斑點，連上妝都像在做保養。重點是它還防水防汗、不致粉刺、低敏配方，油肌、混合肌都能安心駕馭，妝效從早到晚都穩如女神。
📝挑選TIPS：倩碧粉底色偏自然，可選擇比膚色淺半號的色號，妝感更乾淨透亮。
限定組合限時5折起，新品入門組嘗鮮價，限量短效品搶購中
官網優惠必買❤️🔥神奇精華粉底液，限量短效品搶購中 ⚡ 倩碧官網限定❤️🔥指定商品激殺5折起，手刀下單🛒
Kevyn Aucoin Beauty The Etherealist Skin Illuminating 粉底液# Deep EF 12 特價約NT$789
想要肌膚自帶柔光濾鏡的妝感？「揪愛Mei」私心推這瓶Kevyn Aucoin粉底液，質地輕盈如絲，擦上瞬間就能打造出半緞光妝效，就像天生擁有好膚質般～內含荷荷巴油與蜂蜜精華，在乾冷季節能穩定補水、柔潤肌膚，不會出現卡粉、浮粉災難，更棒的是它不含麩質、不悶肌、不厚重，敏感肌也能安心用。加上限時特價4.2折、只要百元價收，CP值高到讓人直接囤兩瓶都沒問題！
📝挑選TIPS：可選與膚色相近的色號，若想打造提亮效果，可選比膚色淺半階。
女裝、鞋子和包款等多種季節性商品下殺折扣
限時優惠❤️🔥Kevyn Aucoin粉底液，立馬下單🛒 SSENSE限時快閃優惠🔥設計師品牌4折起👉點此看更多
📌TOP4：JUNGSAEMMOOL鄭瑄茉 Essential Skin Nuder氣墊（+補充裝）
價格NT$996
韓國彩妝師鄭瑄茉自創品牌JUNGSAEMMOOL，這顆氣墊更是韓妞化妝包裡的人氣常駐～省錢高手「揪愛Mei」大推絕對要趁優惠入手，主打宛若天生的光感裸妝，能瞬間提亮膚色，讓肌膚透出自然水光。質地超服貼，不厚、不悶、不浮粉，就像是幫肌膚開了柔光濾鏡，近看也零瑕疵，連毛孔都被溫柔柔焦。
📝挑選TIPS：韓系底妝相對偏白，建議比平時選色深半階，才能維持自然不假面的效果。
新年限時4日，全網75折優惠券入手
OY限定必買❤️🔥韓妞最愛氣墊粉餅，立馬下單🛒 OY限定優惠🔥近百款人氣單品，下殺5折起👉點此看更多
📌TOP5：蘭蔻 零粉感超持久粉底液
特價NT$1,312
底妝最怕厚重、卡粉、脫妝？那一定要試試這瓶蘭蔻零粉感粉底液，真正「神級霧光」代表！資深底妝控「揪愛Mei」自己也愛用，連乾肌、敏感肌、痘肌都能安心駕馭。持妝長達24小時，打造出清爽不厚重的自然霧面妝感，內含81%護膚精華成分：玻尿酸補水、辣木油滋養、維他命E抗氧化，讓肌膚邊上妝邊修護。SPF35防曬係數更是白天外出的加分神器。
📝挑選TIPS：建議依膚色（偏黃選BO、偏粉選PO）挑選，若想提亮氣色，可選淺半階色號。
精選品牌蘭蔻，指定品項享75折優惠
限時折扣❤️🔥蘭蔻粉底液限時優惠，立馬購🛒 LOOKFANTASTIC❤️🔥精選商品最高享75折優惠🛒 使用優惠碼：TREAT
📌TOP6：YSL All Hours Glow粉底液
NT$1,680
今年最火的YSL All Hours Glow 粉底液當然要有，不只ROSÉ愛用，一抹上就是”天生好命肌”，「揪愛Mei」發現這一款結合保養級成分與高級妝效，保濕、提亮、修護一瓶搞定，質地像精華液般輕盈，一抹化開即融膚，光澤透亮卻不油亮、遮瑕力剛剛好，能自然柔焦毛孔與膚色不均。全天維持清新透亮，就算加班、約會、拍照都穩穩發光！
📝挑選TIPS：YSL底妝偏亮，可選比膚色深半階的色號更自然，想要韓系水光感，選偏粉調色號。
人氣必收❤️🔥ROSÉ同款粉底液，立馬購🛒 LOOKFANTASTIC❤️🔥精選商品最高享75折優惠🛒 使用優惠碼：TREAT
延伸閱讀》秋冬彩妝速報：專櫃唇膏、腮紅75折起！金裕貞、趙露思愛牌，IU同款搶購中丨揪愛Mei推好物
延伸閱讀》必買！最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時8折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
延伸閱讀》限時促銷！雅詩蘭黛頂級眼霜65折起、FOREO、Lookfantasic激殺5折 | 揪愛Mei推好物
其他人也在看
宋慧喬、ROSÉ化妝包都必備這個！用氣墊拍出韓國巨星同款「高級奶油肌」，網友好評優點全彙整
宋慧喬愛用-嬌蘭24K純金光透精華氣墊粉餅 B00C宋慧喬的奶油水光妝容由嬌蘭全新「24K純金光透精華氣墊粉餅」打造，保養成分與精緻底妝完美結合，一拍即現細緻服貼的奶油水光肌，從容自信的妝容風格完美詮釋嬌蘭的法式美學。配方融合24K純金雙面粒子、頂級白牡丹萃取與黑蜂蜂蜜...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026彩妝新品排行榜！資生堂精華蜜粉爆好評、PAUL&JOE潤唇膏成淡顏系最愛！
首先被討論度推上榜首的，是資生堂全新推出的【超聚光持光蜜粉】！這顆蜜粉之所以會被稱為#精華蜜粉，關鍵在於它能同時完成定妝與保濕！由於粉體中特別加入專利「玻尿酸持光粉末」，上臉後會隨肌膚延展貼合，妝面不乾、不浮；再搭配「七色珍珠光學」設計，能因應冷白光、自然...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
想讓底妝服貼又透亮？秘密武器就是光澤型蜜粉！用法＋蜜粉推薦一次看
想讓底妝服貼又透亮？光澤蜜粉絕對是妝容的秘密武器，既不會破壞光澤、又可以同時起到柔焦及定妝效果！到底光澤蜜粉怎麼用？適合哪一種人？這次帶來完整光澤蜜粉使用技巧＋2026最新專櫃與開架平價光澤蜜粉推薦，不僅定妝控油、柔焦毛孔還能隱形瑕疵，無論乾肌、混合肌油肌，都能選到適合的款式，打造仙女級透明水光肌！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美妝迷一定要認識的3個韓國人氣品牌！韓星最愛香氛「SW19」、No.1醫美級保養「Dr.SANTE」、OLIVE YOUNG冠軍護髮「UNOVE」
SW19近年在香氛圈討論度明顯升溫，不只是因為氣味有辨識度，更因為它早已被不少韓星默默愛用！像是CORTIS隊長馬丁就曾公開表示很喜歡SW19的Midnight，而EXO伯賢則是喜歡它們的3pm，就連Krystal、路雲、安孝燮等人，也都被點名是SW19的香氛粉絲，讓這個品牌在韓國時尚圈與年輕...styletc ・ 20 小時前 ・ 發表留言
IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度
IVE Liz 彩妝技巧：根根分明的「漫畫感束感睫毛」觀察 Liz 的眼妝，最奪人眼球的就是那對如同娃娃般的束感睫毛。與以往追求自然擴散的睫毛不同，Liz 現階段的眼妝強調「存在感」。透過夾出根根分明或漫畫式簇狀睫毛，能縱向放大眼型，讓眼神帶有一種無辜卻靈動的驚艷感。眼線...styletc ・ 3 天前 ・ 1
不是只有國外牌好用！護妍天使、嘉丹妮爾、永和三美人、W博拭這些「MIT美妝」原來這麼好買！
護妍天使這次推出的「肌光淨白系列」，主打的是不同於傳統美白的「三重校色科技」，從源頭處理膚色看起來不乾淨的三大關鍵：暗沉、蠟黃與氣色不足。整個系列不把重點放在單一拉高白度，而是先透過傳明酸、維他命C、維他命B3的亮白組合打底，再結合抗光粉紅微藻協助修正蠟黃感...styletc ・ 3 小時前 ・ 發表留言
情人節限定彩妝特搜！蘭蔻、YSL、克蘭詩今年這幾款一上架就想收！
先說到每年都能掀起話題的蘭蔻，今年的《絕對完美唇膏絲絨霧感2026情人節限定版》一登場就自帶高級濾鏡！絨粉桃心限定包裝從外殼到膏體都藏著愛心細節~拿在手上就是那種「不拍照說不過去」的存在感。質地延續絕對完美系列的柔霧絲絨路線，上唇滑順、不顯唇紋，霧得很精緻。限...styletc ・ 3 天前 ・ 1
保濕沒做好擦萬元乳霜也沒用！雅詩蘭黛「超級米酵」、蘭芝「藍管安瓶」、OGUMA 「藻針精萃」幫助打破保養停滯期
雅詩蘭黛 超級米酵系列雅詩蘭黛隆重推出全程日本製造、專為亞洲肌膚研發的 超級米酵系列。不只是保濕，更以「超級米酵，啟動 24H 自潤光」為核心，從根源打亮肌底，讓肌膚由內而外健康透光。全系列產品包含超級米酵肌活水、超級米酵亮晶精華以及超級米酵爆水霜。先將水分深層...styletc ・ 2 天前 ・ 1
