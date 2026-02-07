2026府城普濟燈會2/12點亮台南！千盞燈籠海璀璨登場 國際級美學必看
記者/鄭欣宜報導
第14屆府城普濟燈會將於2月12日至3月7日在中西區普濟殿展開，今年燈會共點亮超過1,800顆由民眾親手彩繪的燈籠，除匯集海內外的創意巧思，展現文化的熱情與對新年的祝福，更獲邀至義大利及日本巡迴展出。6日上午市長黃偉哲出席於廟埕前舉辦的宣傳記者會，邀請大家把握機會來台南欣賞這場國際級的璀璨燈會。
黃偉哲表示，府城普濟殿燈會今年已邁入第14年，是少數由地方發起且結合街區籌辦的盛事，每年邀請台南中小學生發揮創意，繪製獨特的燈籠，透過懸掛上千個彩繪燈籠，營造出濃厚在地春節氛圍，燈會不僅照亮普濟殿與周邊街區，也點亮整座府城的夜空。
黃偉哲強調，燈會迄今已累計超過百萬人次到訪參觀，每年吸引數以萬計的國內外旅客至台南朝聖，更被票選為台灣十大燈會之一，今年獲邀至義大利、日本展出，可謂享譽國際，民俗文化能夠變成具有藝術成分的創作，這是非常不容易，希望大家能珍視並共同努力，讓普濟燈會未來更亮麗。
觀光旅遊局說明，今年第14屆普濟燈會以「燈火交織：跨越台南・米蘭・日本的光之旅」為國際主題，且獲義大利台商協會邀請，燈會首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計周「CASA TAIWAN」展出，除展出得獎花燈作品外，也規劃 DIY 拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動，與世界分享來自台灣、來自台南最溫暖的光。此次巡展將依序於台灣台南普濟殿（2026/2/12–3/7）、義大利米蘭 Artemadia（2026/4/21–4/26）及日本仙台 AQUAIGNIS（2026/7/24–8/23）展出，實踐「越在地，越國際」的文化行動。
主辦單位表示，2/12開幕日適逢農曆12/25，燈會將依循傳統歲時祭典，以「開廟門迎神」揭開序幕，象徵新一年的祝福與啟航。同時開幕典禮同步舉行「2026 臺南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽頒獎典禮」，今年更有來自台南市友誼城市—日本宮城縣仙台市 200 件作品共同參與國際共創，並由榮美金鬱金香酒店特別加碼設立3項國際友誼獎，為享譽國際的普濟燈會注入更多跨文化能量。
本屆主燈作品〈等一下馬〉由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作，及南海醫事檢驗所與全訊科技股份有限公司襄贊支持。作品以幽默反差的形式傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意，為新的一年帶來溫暖祝福。
燈會亦延續去年度國際燈藝交流成果，設置「日本宮城・仙台ランタンエリア 燈籠區」，以「永續燈會・點亮臺南」為核心理念，與日本仙台藤塚地區 AQUAIGNIS 仙台 建立長久而深刻的文化夥伴關係，持續深化台日燈藝與地方文化交流。
在地共創同樣是今年的重要亮點。剪紙巷特別與南寧高中、佳里國小附幼攜手合作，以「青春」為題，在光影之間描繪成長。孩子們將每一盞燈想像成一顆馬卡龍，透過色彩、文字與創作，把青春變成可以觸摸的光，為燈會注入世代交融的溫度。
3/7燈會閉幕當晚的熄燈夜活動，將由擁有百年歷史的振聲社南管樂團演出經典南管音樂，並邀請旭陽車鼓南管傳習藝生鄭宜雰以月琴演奏創作臺語歌曲，重現燈會廟埕的古早音樂風華，為本屆燈會畫下溫暖而深刻的句點。
今日記者會包括普濟殿主委王西村、立委陳亭妃及議員許至椿、沈震東、李啟維、陳怡珍親自出席；立委謝龍介、林俊憲及各議員服務處代表及台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧、多位文史工作者等齊聚一堂表達支持。
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳
勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。 1/1起國保月投保金額調高 勞保局指出，為保障國保被保險
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
愛心提貨券找到了！4000元剩400 嬤花完愧疚喊願意賠償
台南一對接受家扶中心協助的姊弟用丟NET服飾品牌提供的4000元提貨券，店家調閱監視器發現禮券被另一對姊弟撿起後交給同行的阿嬤，且被用到剩下400元。警方通知阿嬤到案，依侵占罪送辦。
林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義待完成
即時中心／林韋慈報導1980年2月28日，台北市中正區（當時為城中區）信義路二段一帶的林義雄住處，發生震驚全台的滅門血案。當時林義雄年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及母親林游阿妹，在自家地下室遭人刺殺身亡；長女林奐均身中多刀重傷，則幸運生還。案發當時，林義雄正因「美麗島事件」遭軍事法庭審判。
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。
剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」
娛樂中心／綜合報導職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台後除了敬業表現，私下也展現超親民態度，圈粉無數，可說是零負評女神。不過，近期李雅英在29歲生日前夕，貼出自己捐給兒福聯盟的29萬捐款單據。但由於先前兒福聯盟轉介的劉姓惡保母姊妹，因虐死剴剴案遭社會撻伐，加上二審結果1月27日才剛出爐，意外引發網友批判。藝人郁方得知後，也痛斥「我要氣死了」。今（6）日稍早李雅英經紀公司也發布道歉聲明。
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救
有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外露...
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導高雄市中山一路一處超商今（6）日下午2時30分許發生傷人事件；一名60歲李姓女子因喝醉，在超商與28歲潘姓女店員發生口角衝突，對方更疑似拿酒瓶打向對方，導致該名店員頭破血流，更在現場怒摔超商陳列商品，現場滿目瘡痍。警方獲報後，立即制止女子，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。高雄市警新興分局中山所表示，今日下午2時30分許獲報中山一路某超商有衝突情形；員警到場時立即將動手婦人（李女、60歲）制止帶回，現場一名超商店員（潘女，28歲）頭部受傷送醫。高雄某超商現場滿目瘡痍。（圖／民視新聞翻攝）經瞭解，動手李嫌疑似因酒醉與店員潘女起口角衝突，意識清楚並無生命危險，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。警方強調，對於任何不法滋事情形，本分局絕對會嚴厲執法，絕不寬待。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝 更多民視新聞報導甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中情緒失控嗆「斬首總統」完蛋了！駐中國工程師返台就被逮 下場曝光
中榮醫材商執刀「刑懲並進」 衛生局：2醫師全面停業、院方10萬罰鍰
針對台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，台中市政府衛生局表示，經查該院在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師處停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。
新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導新北市永和區今晚傳出槍響，引發附近民眾關注。警方在7號晚間約7點多，在永和地區執行勤務時，發現一輛白色自小客車行跡可疑，朱姓駕駛因為開著贓車，不僅拒檢還加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕，過程中更開了四槍攔停，嚇壞不少民眾。大批警方將眼前這台白色轎車團團包圍，但副駕駛門不開就是不開，員警出腳狂踹。趁著警察都在想辦法破門，早已被壓制的灰衣嫌犯，竟然趁隙逃跑，立刻被抓了回了，壓制上銬，案發第一時間，聽到警匪追逐，民眾第一時間還想看熱鬧，直到聽到槍聲呯呯，嚇到快逃呀。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）事發就在7號晚間7點多，新北市永和中山路一段上，警方在中山路一段跟永和路一段交叉口值勤，發現這輛白色轎車行跡可疑，要求駕駛停車受檢，想不到對方卻加速跑給警察追，警方立即連開三槍，雙方追逐約160公尺，最後在超商前遭攔停，眼見歹徒拒不下車，警方又朝輪胎在開一槍。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）這回共逮捕三名嫌犯，並從車內搜出毒品安非他命，朱姓駕駛有竊盜、毒品前科，開著偷來的小轎車載著朋友趴趴走，另外劉姓男子則是桃園地檢發布的竊盜通緝犯，蛇鼠一窩想在假日開毒趴，這下通通都栽在警方手上。原文出處：新北永和傳槍響！ 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停 更多民視新聞報導台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕
迎春節賞台灣燈會 嘉義縣推28條遊程
農曆春節連假將至，嘉義縣主辦今年台灣燈會，預計將有大量遊客到訪，嘉義縣文化觀光局推出28條賞燈親子遊程，串聯嘉義山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請全國民眾在春節假期輕鬆走春出遊，燈會期間則可安排白天遊玩、晚上賞燈的嘉義深度慢旅。
春節連假 高雄主要醫院開診資訊一覽
今（2026）年春節連假自2月14至22日長達9天，高雄主要醫院多在大年初一至初三都開設傳染病特別門診，也有部分醫院除夕即開設傳染病特別門診，文雄醫院的UCC輕急症中心於週日及國定假日開設，收費較區域及醫學中心低，有需求的民眾也可多加利用。
停車竟遭保全痛毆！ 台北女駕駛「肋骨斷3根」｜#鏡新聞
台北大安區發生嚴重暴力事件，一名女子在停車場停車時，竟然被外派保全壓在地上狠揍，導致肋骨斷了3根，身心嚴重受創，她指控，保全公司事後不聞不問，也沒對施暴的保全懲處。對此，當事保全回應，對於當時情況已經記不清楚了。
台北捐血中心血庫告急 B型、O型血剩不到4天
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）近期氣溫變化大，捐血人數下降，台北血庫告急，根據最新統計，血液庫存量只剩4天用量急缺，其中B型僅剩4天，O型3.3天更是瀕臨警戒線，台北捐血中心呼籲民眾踴躍捐血。
烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火 35歲孫受困不幸喪命
高雄市鳳山區今（8日）驚傳死亡火警，位在保泰路一棟3層樓透天厝凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報派出大批消防人車前往灌救，雖然不到20分鐘撲滅火勢，但逐層清查時，在3樓發現屋主3歲的顏姓孫子已燒成焦屍，詳細的起火原因有待警消進一步調查。
當車手騙164萬元報酬2千元被判2年4月
台中楊姓男子前年加入暱稱「陳國寶」的詐欺集團擔任取款車手，該集團聲稱投資股票保證獲利，一位劉姓民眾信以為真，相約交付164萬現金，楊男出面收取款項後，交給上手製造斷點，並拿到2千元的報酬，劉姓民眾事後察覺有異報警，警方循線逮捕楊男送辦，台中地院審理時楊男雖坦承犯行，但尚未賠償被害人，依犯三人以上共同