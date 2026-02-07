2026府城普濟燈會2/12點亮台南！千盞燈籠海璀璨登場 國際級美學必看

記者/鄭欣宜報導

第14屆府城普濟燈會將於2月12日至3月7日在中西區普濟殿展開，今年燈會共點亮超過1,800顆由民眾親手彩繪的燈籠，除匯集海內外的創意巧思，展現文化的熱情與對新年的祝福，更獲邀至義大利及日本巡迴展出。6日上午市長黃偉哲出席於廟埕前舉辦的宣傳記者會，邀請大家把握機會來台南欣賞這場國際級的璀璨燈會。

黃偉哲表示，府城普濟殿燈會今年已邁入第14年，是少數由地方發起且結合街區籌辦的盛事，每年邀請台南中小學生發揮創意，繪製獨特的燈籠，透過懸掛上千個彩繪燈籠，營造出濃厚在地春節氛圍，燈會不僅照亮普濟殿與周邊街區，也點亮整座府城的夜空。

府城普濟殿燈會盛事每年邀請台南中小學生繪製獨特的燈籠，透過懸掛上千個彩繪燈籠，營造出濃厚春節氛圍。圖/台南市政府提供

黃偉哲強調，燈會迄今已累計超過百萬人次到訪參觀，每年吸引數以萬計的國內外旅客至台南朝聖，更被票選為台灣十大燈會之一，今年獲邀至義大利、日本展出，可謂享譽國際，民俗文化能夠變成具有藝術成分的創作，這是非常不容易，希望大家能珍視並共同努力，讓普濟燈會未來更亮麗。

觀光旅遊局說明，今年第14屆普濟燈會以「燈火交織：跨越台南・米蘭・日本的光之旅」為國際主題，且獲義大利台商協會邀請，燈會首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計周「CASA TAIWAN」展出，除展出得獎花燈作品外，也規劃 DIY 拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動，與世界分享來自台灣、來自台南最溫暖的光。此次巡展將依序於台灣台南普濟殿（2026/2/12–3/7）、義大利米蘭 Artemadia（2026/4/21–4/26）及日本仙台 AQUAIGNIS（2026/7/24–8/23）展出，實踐「越在地，越國際」的文化行動。

主辦單位表示，2/12開幕日適逢農曆12/25，燈會將依循傳統歲時祭典，以「開廟門迎神」揭開序幕，象徵新一年的祝福與啟航。同時開幕典禮同步舉行「2026 臺南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽頒獎典禮」，今年更有來自台南市友誼城市—日本宮城縣仙台市 200 件作品共同參與國際共創，並由榮美金鬱金香酒店特別加碼設立3項國際友誼獎，為享譽國際的普濟燈會注入更多跨文化能量。

台南市友誼城市日本宮城縣仙台市的燈籠展區。圖/台南市政府提供

本屆主燈作品〈等一下馬〉由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作，及南海醫事檢驗所與全訊科技股份有限公司襄贊支持。作品以幽默反差的形式傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意，為新的一年帶來溫暖祝福。

燈會亦延續去年度國際燈藝交流成果，設置「日本宮城・仙台ランタンエリア 燈籠區」，以「永續燈會・點亮臺南」為核心理念，與日本仙台藤塚地區 AQUAIGNIS 仙台 建立長久而深刻的文化夥伴關係，持續深化台日燈藝與地方文化交流。

在地共創同樣是今年的重要亮點。剪紙巷特別與南寧高中、佳里國小附幼攜手合作，以「青春」為題，在光影之間描繪成長。孩子們將每一盞燈想像成一顆馬卡龍，透過色彩、文字與創作，把青春變成可以觸摸的光，為燈會注入世代交融的溫度。

3/7燈會閉幕當晚的熄燈夜活動，將由擁有百年歷史的振聲社南管樂團演出經典南管音樂，並邀請旭陽車鼓南管傳習藝生鄭宜雰以月琴演奏創作臺語歌曲，重現燈會廟埕的古早音樂風華，為本屆燈會畫下溫暖而深刻的句點。

今日記者會包括普濟殿主委王西村、立委陳亭妃及議員許至椿、沈震東、李啟維、陳怡珍親自出席；立委謝龍介、林俊憲及各議員服務處代表及台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧、多位文史工作者等齊聚一堂表達支持。