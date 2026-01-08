2026廚餘新制不分生熟！這3類千萬別入桶丟錯最高罰6千

為了防範非洲豬瘟，2026年1月1日起實施「廚餘新制」，相關配套同步上路，也直接改變民眾日常廚餘的處理方式。未來不必再為生、熟廚餘分類而傷腦筋，但若誤將「不得回收」的廢棄物丟入廚餘桶，不僅可能遭清潔隊現場拒收，還可能依《廢棄物清理法》第50條，面臨新台幣1,200元至6,000元不等的罰鍰。廚餘回收新制上路！簡單3步驟丟廚餘不必再分堆肥

非洲豬瘟雖不會感染人類，卻對豬隻具有高度致死性，一旦爆發，不僅重創養豬產業，更可能衝擊國內外貿易體系，帶來龐大的經濟損失。以往廚餘會分成生廚餘、熟廚餘，生廚餘將用來堆肥、黑水虻生物處理等多元化再利用；熟廚餘則會提供給畜牧場餵養豬隻。

不過，為全面阻斷非洲豬瘟疫情傳播風險，中央政府自1月1日起，禁止家戶廚餘作為養豬飼料。各地方環保單位也同步調整清運作業，環保局指出，未來家戶廚餘將不再區分生、熟，只要事先瀝乾水分，即可交付回收，並以再利用作為主要處理方向；在相關處理量能尚未全面到位前，部分廚餘將採取脫水減量後，送往焚化處理，以確保清運順暢

【回收新制3步驟】

免分生熟：生、熟廚餘可混合收集

瀝乾水分：減少體積與異味

交付回收：一併倒入循線垃圾車廚餘桶

新制上路後，不少民眾仍對實際操作感到困惑。就有網友詢問：「以前玉米芯都當生廚餘丟去堆肥，現在是不是不能丟了？」對此，新北市環保局透過官方臉書粉絲團回應，玉米芯（殼）與玉米葉仍屬於可回收廚餘，只要瀝乾水分後，交付循線垃圾車的廚餘桶即可。

回收時是否需要使用專用垃圾袋，也成為常見疑問。環保局說明，只要是「可回收的廚餘」，不必使用專用垃圾袋，一般塑膠袋即可；但若屬於「不可回收」的廢棄物，則必須裝入專用垃圾袋，並交由垃圾車清運。

儘管新制已取消生、熟廚餘分類，但回收時仍有明確界線。部分看似「食物殘渣」的廢棄物其實不屬於廚餘，若誤丟不僅可能被清潔隊當場拒收，還可能依《廢棄物清理法》第50條，處以新台幣1,200元至6,000元罰鍰，民眾務必留意。

環保局也再次提醒，來源不明的肉品應避免使用；包括動物大骨、蛤蜊殼等硬殼類，以及未烹煮的生肉、內臟與其製品，均不屬於可回收廚餘，應裝入專用垃圾袋，交由垃圾車焚化處理。

【這些「不是」廚餘，丟一般垃圾】

硬質類：動物大骨、蛤蜊/牡蠣殼

生肉類：未烹煮的生肉、內臟

其他類：塑膠袋、免洗餐具

想減少廚餘帶來的負擔，環保局強調，最根本的解方仍是「源頭減量」，呼籲民眾養成「吃多少、煮多少」的習慣，從日常生活實踐惜食行動，不僅能減少廚餘產生量，也能實際降低環境負擔。

