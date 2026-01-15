2026建商保守經營！賴正鎰提五建言：放寬豪宅門檻、取消限期開工令

鄉林集團董事長賴正鎰。徐筱嵐攝



鄉林集團董事長賴正鎰今（1/15）於年度記者會指出，受惠AI產業帶動經濟躍升，預測2026年台灣人均所得可望突破4萬美元，將對房市帶來支撐，然而，受央行信用管制與土地、營建成本高漲影響，房市將呈現「價平量縮」格局，全台總推案量預估回落至2兆元左右。開發商因利潤受擠壓，將採「不購地、少推案、建照展期」的保守策略，同時，他再度喊話政府適度放寬豪宅門檻並取消限期開工令，以維持供需自由化。

賴正鎰分析，2025年台灣經濟與房市有三大重點，一是美國總統川普重塑國際秩序，全球供應鏈加速重組，貿易與地緣政治震盪；二是美國金融策略轉向，債務與利率政策衝擊全球；三是AI浪潮助攻，台灣經濟成長強勁，2026年人均所得可望突破4萬美元，正式超越日本與韓國，可望對房市帶來支撐。

賴正鎰說，央行於2024年9月實施第七波信用管制後，原先預估2025年的總推案量是1.8兆元，但受到18個月開工令管制，實際仍有2.1兆元，全台維持「價穩量縮」格局，預估2026年雙北是「量縮、價微揚」，仍有2至3%的漲幅，四都和其他縣市則是「價平、量縮」，全年總推案量年減6%，約在1.9兆元至2兆元左右。

賴正鎰指出，對開發商而言，2026年將採取更保守的經營策略-「不購地、少推案、建照展期」，目前部分中小型建商因資金吃緊，工期拉長或是乾脆不推案，加上近期爆發的「土方之亂」，恐會帶來更大衝擊，評估央行有機會在第3季微調放寬政策，但年底選舉將至，恐怕幅度有限。

他認為，2025年與2026年賣得動的建案及買家的考慮，不外乎是品牌、產品定位與設計、地段、總價位。受到生活習慣改變及房價過高，現在幾乎是40坪以下的產品當道，鮮少見到50坪以上的產品，目前房市退燒但尚未降温，蓋屋最大成本要素是土地，倘若今年土地價格可調降20%，房市才有可能恢復交易與生機。

最後，賴正鎰提出五項建言，首先，期盼水龍頭再開大一點，央行能上調豪宅門檻，如台北市從7000萬提高到8000萬元，新北市則提高到7000萬元，其餘四都提高到5000萬元；其次是銀行放款趨嚴、土建融審核拉長，自備款比例提高，建商、開發商的土建融貸款應適度放寬到6成，現金流保持穩定；再來，央行取消18個月開工令，讓市場供給維持自由化，開發商不需要被逼著開工。

接著，目前多數工地傳出無法出土導致停工，將影響市場供給，建議政府應先在北中南地區先完善建置「土方最終處理場」及全部砂石車安裝GPS定位系統，在此之前，應維持現況、放寬管制，土方全流向管制延後五年實施。最後，在房市不佳情況下，若要修法虛坪改革，恐導致市場新舊制混亂，應先暫緩，多方研議更好的措施，再行公告或修法實施。

