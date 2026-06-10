2026建築園冶獎重啟消費者人氣獎 6/27開放一般民眾參與

圖說：2026建築園冶獎重啟消費者人氣獎，即日起開放一般民眾報名。（圖片來源：主辦單位提供）

邁入第32年的建築園冶獎，今年重新啟動「消費者人氣獎」評選制度，即日起開放一般民眾報名，6/27(六)邀請民眾從實際居住者與生活使用者的角度出發，共同參與住宅建築景觀評選。 為讓更多民眾有機會親身體驗高雄優質建築作品，主辦單位宣布即日起擴大開放報名資格，除原規劃之科技業人士外，凡關心住宅品質、城市景觀、建築美學及未來居住環境之一般民眾，皆可報名參與本次評選活動。 建築園冶獎執行團隊表示，建築不只是專業領域的討論，更與每個人的生活息息相關。透過消費者實地參訪及體驗，讓真正的生活使用者參與評選，能夠從居住舒適性、空間感受、環境品質與社區景觀等面向，提供更貼近民眾需求的觀點。 本次活動預計於2026年6月27日（星期六）舉行，參與者將跟隨專業導覽團隊，實地走訪入圍之住宅建築景觀作品，透過現場解說與體驗，深入了解建築設計理念、環境規劃及居住價值。 主辦單位指出，本次評選將結合專業評審與消費者評審雙軌制度，希望透過不同背景與生活經驗的交流，選出最能代表高雄城市美學與居住品質的優秀建築作品。 建築園冶獎長期致力推動建築美學、景觀設計與永續環境發展，今年以「低碳韌境・雋永創新」為主軸，期望透過全民參與，讓更多人認識建築對城市發展的重要價值。 歡迎對建築、美學、城市景觀及購屋議題有興趣的民眾踴躍報名，共同擔任一日評審委員，從不同角度發現高雄最具魅力的住宅建築。

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【2026高雄市住宅建築景觀 消費者人氣獎活動訊息】

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