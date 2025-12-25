2026強心針 鍾沛君提「王金平沒有敵人」：有外溢效應

王金平(右)與有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩(左)在21日感恩餐會相見歡。（資料照／紀爰攝）

國民黨主席鄭麗文24日中常會宣布2026年選舉第一波提名，表示將於1月初正式請前立法院長王金平出任國民黨最高顧問，引發討論。藍營北市議員鍾沛君提到，江湖人稱「王金平沒有敵人」，對2026會是強心針，不只高雄柯志恩，外溢效應擴散也能幫到台南、屏東。

鍾沛君25日在《大新聞大爆卦》節目提到，上禮拜傳聞稱鄭、王不和，蠻多人都覺得這個消息來源蠻奇特的，因為在黨主席選舉期間，就有很多消息指出，王那邊有對鄭釋放一些善意，就算不是他直接出手，例如說以他目前在政壇的地位、不方便干涉黨主席選舉，但幕僚層級出手，或他身邊的重要人士，對鄭的團隊釋放善意，或作某種程度的協助，這些事情之前都已經不是新聞了。

鍾沛君直言，所以這個傳聞，包括她在內，蠻多人聽了蠻詫異的。王現在在政壇的地位，不只對南部選情有幫助，江湖有句話「王金平沒有敵人」，所以在輔選上他所能發揮影響力的，應該也不侷限在南部。所以是不是只坐鎮在南部，對柯志恩的選情有影響？

「我想這個影響力應該是更廣泛！」鍾沛君強調，無論如何，地方山頭願意跟現在的黨中央協力，去為明年的選舉努力，黨公職跟支持者都樂見，也是一針強心針。相信柯志恩也會很高興，包括外溢效應擴散的話，包括台南謝龍介、屏東蘇清泉，都會有很大的幫助。

鍾沛君表示，國民黨的人選在艱困選區深耕多年，沒有因為選舉失敗就離開在地，這幾位候選人從2022到現在，用努力做出成績單，對選民說明，不是一時的選舉勝敗決定要不要對地方負責，就算沒獲得最多數支持，對票投給國民黨的，「我們還是有服務的義務！」

