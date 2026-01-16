2026彩妝新品排行榜！資生堂精華蜜粉爆好評、PAUL & JOE潤唇膏成淡顏系最愛！

（圖／品牌提供）

每年彩妝趨勢都在變，但2026年有一個共通關鍵字非常明確：妝感不再分國籍，而是回到「質地與光感」本身。從日本強調光源校正的底妝、法式女孩最愛的裸唇氣色，到歐美品牌擅長的眼妝層次，今年的新作都指向同一件事——不靠厚妝，也能看起來很精緻。

首先被討論度推上榜首的，是資生堂全新推出的【超聚光持光蜜粉】！這顆蜜粉之所以會被稱為#精華蜜粉，關鍵在於它能同時完成定妝與保濕！由於粉體中特別加入專利「玻尿酸持光粉末」，上臉後會隨肌膚延展貼合，妝面不乾、不浮；再搭配「七色珍珠光學」設計，能因應冷白光、自然光或夜間燈光調整反射效果，即使一整天在不同環境切換，膚色也不易暗沉或泛黃，呈現的是乾淨、柔霧又帶光的高級妝感。

資生堂超聚光持光蜜粉／1,650元（圖／吳雅鈴攝）

三款色選中專為亞洲膚色特調的#03月光粉，是以粉色基底結合冷色珠光，更能修飾蠟黃感！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

接著是法式彩妝迷一定不會錯過的PAUL&JOE春季系列~先從腮紅說起，【巴黎時尚糖果腮紅餅】走的是輕柔路線，顯色度不高卻很耐看，粉體細緻、好暈染，能讓雙頰呈現像自然透出來的紅潤感。配方中加入橙花精露、白百合萃取與玻尿酸，妝效服貼、不易卡粉，呈現的是帶有法式隨性氣息的好氣色。

PAUL&JOE巴黎時尚糖果腮紅餅#03／600元、巴黎時尚糖果打亮餅#03／600元、奢光金西洋菊頰彩盒／620元（圖／吳雅鈴攝）

唇彩部分則是這次PAUL&JOE的話題核心，【西洋菊柔光透潤唇膏】主打輕透裸唇效果，因為添加了白百合、金時薑萃取、神經醯胺與荷荷巴油，滋潤度足夠，長時間也不容易乾裂，顏色低調卻能修飾原本唇色，喜歡柔軟、乾淨、不搶戲的法式淡顏感的女孩，一定也會愛上它。

PAUL&JOE西洋菊柔光透潤唇膏(不含盒)／650元（圖／吳雅鈴攝）

而讓彩妝控忍不住想收藏的，則是同步推出的4款唇膏盒！從經典奢光金西洋菊到限量印花設計，每一款都延續PAUL&JOE標誌性的復古法式美學，不只是外殼替換，更像是為唇彩量身打造的造型配件，也讓唇膏本身多了一點搭配的樂趣。

PAUL&JOE奢光金西洋菊唇膏盒／620元、甜情蜜意限量唇膏盒／310元（圖／吳雅鈴攝）

最後登榜的是來自歐美系的歌劇魅影KRYOLAN【繁星幻彩眼影盤】！12色配置涵蓋冷暖調，霧面與緞光交錯，粉質細膩、邊界柔和，即使層層疊擦也不顯厚重。深色可用來加強眼尾或取代眼線，淺色負責提亮與打底，一盤就能完成從日常到聚會的多種妝容變化，輕鬆實現低調卻有深度的「洗鍊系眼妝」，也讓歐美彩妝在2026年多了更耐看的新表情。

歌劇魅影繁星幻彩眼影盤18g／2,900元（圖／品牌提供）

為歡慶新品上市，即日起至2/28凡於專櫃購買任一色彩類商品，就能帶走「新年玩妝禮」(內含風格貼+超濾鏡粉底液+超濾鏡蜜粉)，讓妳幫自己的眼影盤貼上童趣感的風格貼紙，打造滿滿儀式感。（圖／品牌提供）





