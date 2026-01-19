2026彩妝速報：人氣款專櫃唇膏、腮紅！金裕貞、趙露思愛牌，IU同款搶購中丨揪愛Mei推好物
說到今年彩妝趨勢、關鍵字只有三個：光、霧、血色感！底妝光澤、唇色柔霧、腮紅帶血色，無論是冷豔氣質、奶霜系甜妹，還是通勤精緻掛，這三大妝感都能讓妳畫出＂高級卻不費力＂的妝容～這次貼心的「揪愛Mei」精選話題妝感、以及明星／網紅愛用彩妝品，包含: JISOO、金裕貞、IU等，趁優惠先把這些明星大推話題款通通打包進購物車吧！
❣️2026彩妝趨勢1：半霧光底 × 輕透肌❣️
2026最夯的半霧光底妝風潮，水光與霧面的完美平衡，但更講究自然裸妝感。「揪愛Mei」建議選擇「保濕＋服貼」兼具的粉底，會呼吸的輕透感才夠氣質，不是出油。
❣️2026彩妝趨勢2：柔霧血色唇❣️
今年唇彩主打柔霧光澤，不再是乾巴巴的霧面，而是在霧面質感的基礎上，融合了水潤光澤，讓唇妝看起來更飽滿立體，同時兼具保濕力。「揪愛Mei」大推偏暖紅棕、莓果、奶茶色系最對味，兼具氣場與高級感。
❣️2026彩妝趨勢3：奶霜系腮紅❣️
今年腮紅早就不再是粉狀的天下，而日韓KOL人手一顆奶霜質地設計！輕盈可堆疊，打造從內而外的「氣血好肌」。「揪愛Mei」分享偏奶橘、裸粉、乾玫瑰色最能提氣色、不顯髒。
❤️🔥網紅／明星搶用！彩妝必囤榜TOP7❤️🔥
💞名人愛用必囤榜TOP1：PONY大推、全網瘋搶 蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉👉人氣款馬上入手
這支蘭芝甜甜圈澎潤水唇釉真的紅到不行！韓國彩妝大神PONY近期最愛、各大KOL狂刷開箱，堪稱水光唇新天花板。PONY大讚不僅味道療癒、質地水潤透亮，「揪愛Mei」也早早入手、每天出門都要擦它。內含高達95%護唇成分，邊上色邊保養，讓雙唇全天水潤不拔乾。加上軟Q的「甜甜圈刷頭」能完美貼合唇形，塗起來滑順又服貼，連唇紋都被柔焦得乾乾淨淨。
📍速報小Tips：想跟上PONY的妝感，可以首選# Cinnamon sugar肉桂糖霜、#Maple glaze楓糖紅棕，一款日常、一款約會必備。試色時可先輕點於唇中央再暈開，打造「水光果凍唇」層次感。
人氣款必收❤️🔥全網瘋搶明星愛用款唇釉，立馬下單🛒 LOOKFANTASTIC❤️🔥指定商品享75折優惠 | 使用優惠碼：FLASH25🛒
💞名人愛用必囤榜TOP2：女神金裕貞愛用 Bobbi Brown雲朵腮紅 #唇頰霜👉人氣款馬上入手
今年一定要有少女感＋高級感兼具的腮紅，「揪愛Mei」激推這顆女神金裕貞愛用的雲朵腮紅，根本一秒好氣色急救霜、通通給我買起來！質地是柔滑霜狀、帶有絲絨粉霧光澤，拍上即融膚、不浮粉、不黏膩，還能持妝長達8小時。無論是當腮紅還是唇彩，指腹輕拍就能打造出自然紅潤、若有似無的天生血色感。
📍速報小tips：有選擇障礙直接買金裕貞使用色號#21Apricot Rush，也可準備兩色，一個是日常奶茶粉、再搭配一個偏暖橘紅。若不確定適合哪個色號，選比平常稍深或稍暖一階更顯氣色。
人氣款必收❤️🔥女神金裕貞愛用款雲朵腮紅，立馬下單 Bobbi Brown❤️🔥超人氣商品享6折起，趕緊囤貨去🛒
💞名人愛用必囤榜TOP3：IU同款 雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏👉人氣款馬上入手
女神IU指定＃小粉管、韓國超人氣爆款水啵啵琉璃潤唇膏，一抹就像在嘴唇上灌了玻尿酸，柔嫩保濕又啾彈、「揪愛Mei」自己都要買～添加酪梨果油萃取，瞬間提升唇部保濕力 +84%，一抹即融，果凍質地轉化為細緻護唇油，撫平唇紋高達 24%，讓乾唇女孩也能擁有水嫩晶瑩的果凍唇。莓果精華還能長效強化唇部屏障，連冷風也無法讓雙唇乾裂。
📍速報小Tips：IU愛用色號直接奉上 #02嬌嫩粉荔、#05初戀草莓、#06冰紛莓果，無腦跟買就對了！想準確挑對色？直接試在唇中央，建議選比自己原唇色「稍亮一階」的色號，既能提氣色又不突兀。
人氣款必收❤️🔥IU同款水啵啵琉璃潤唇膏，立馬下單🛒 雅詩蘭黛❤️🔥全站人氣品項優惠 再享3件好禮，價值NT$1,500🛒
💞名人愛用必囤榜TOP4：陸劇女神趙露思 大推Charlotte Tilbury枕邊話豐唇釉👉人氣款馬上入手
陸劇流量女神趙露思日前公開她使用的彩妝品，不難發現都是Charlotte Tilbury，尤其是這款”枕邊話豐唇釉”，「揪愛Mei」也私心大愛，一抹瞬間讓雙唇水潤澎彈，柔焦光感提升整體妝容的精緻度，躍升超級上鏡美唇。絲滑水感質地，不黏膩、不拔乾，唇紋立即隱形。重點是，疊加塗抹後還能營造自然立體感，打造天生豐唇效果，完全是乾燥唇的救星！
📍速報小Tips：Charlotte Tilbury枕邊話豐唇釉有兩個色號，#Pillow Talk Original適合日常溫柔裸粉，#Pillow Talk Intense則是戀愛紅或約會感，建議兩色一起收，隨心切換妝感。
人氣款必收❤️🔥趙露思大推愛用款唇釉，這裡買🛒 FWRD❤️更多折扣商品這裡看🛒
💞名人愛用必囤榜TOP5：男神邊佑錫最愛 倩碧花漾腮紅👉人氣款馬上入手
韓劇《背著善宰跑》而人氣飛漲爆紅的邊佑錫，身為倩碧韓國區代言人的他，邊佑錫一出手就帶貨王，讓這顆原本就超熱賣的花漾腮紅，更是直接大缺貨！腮紅控的「揪愛Mei」當然早就入手好幾顆，絲滑細膩的粉質結合半透明光澤，一刷就能打造自然紅潤感，還不卡粉、不顯毛孔，粉體壓成立體花瓣圖案，美到讓人根本捨不得下手。
📍速報小Tips：試色時請在自然光下觀察，戶外光能更準確顯出真膚色與紅潤度。若想隨季節變換，建議可備兩色，一款通勤日常、一款約會氣氛款！
人氣款必收 ❤️🔥美妝迷首選，立馬下單 ⚡ 倩碧❤️🔥指定商品5折起，手刀下單🛒
💞名人愛用必囤榜TOP6：金智秀JISOO同款粉底 迪奧超完美持久柔光粉底液👉人氣款馬上入手
BLACKPINK JISOO不只在舞台上氣場全開，連妝容都美得像自帶柔光濾鏡！她最愛用的底妝神器，就是這款迪奧超完美持久柔光粉底液。「揪愛Mei」仔細觀察、無論是演唱會燈光下、還是鏡頭特寫近拍，JISOO底妝依舊貼膚又發光，根本天花板等級～結合持妝力＋保養級配方，添加花萃保濕精華，讓妝感不乾不厚重，特別通過耐高溫、耐高濕測試，即使在暖氣房或聚光燈下，妝容仍能從早到晚維持柔光透亮。
📍速報小Tips：想打造JISOO同款「韓系清透肌」，建議選比膚色亮半階的色號，讓整體妝感更立體通透。可備兩色交替使用，季節交替時更不怕色差！
人氣款必收❤️🔥JISOO同款柔光粉底，立馬下單🛒 Selfridges❤️🔥精選情人節禮物，這裡看更多🛒
💞名人愛用必囤榜TOP7：舒淇、孔劉都愛用 TOM FORD立體光影奢華水光粉底液👉人氣款馬上入手
女神舒淇、男神孔劉都愛用的TOM FORD立體光影奢華水光粉底液，「揪愛Mei」一用回不去、質地如精華液般輕盈水潤，上臉瞬間融合肌膚，打造立體透亮的自然光澤肌，任何角度都像天生好膚質。添加多種珍稀精華，上妝同時養膚，改善暗沉且提亮膚色，搭配SPF50+防曬更是外出的隱形守護者，不怕乾燥或紫外線侵襲！
📍速報小Tips：建議先試色於下顎線或頸部，確保妝感自然無色差；也可備用一款亮色與一款自然色，疊加打造層次光感。
人氣款必收❤️🔥舒淇、孔劉愛同款粉底液，立馬下單🛒 LOOKFANTASTIC❤️🔥指定商品享75折優惠 | 使用優惠碼：FLASH25🛒
其他人也在看
開架最美護唇膏推薦！3CE、媚比琳用過回不去，肉桂卡色真心美炸
便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡～還有媚比琳、韓國LAKA、經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！造咖 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
敏感肌「千元初」乳霜推薦！嘉丹妮爾、倩碧、雅漾這三款高CP值，幫皮膚保濕又澎潤
嘉丹妮爾 粉能亮胜肽澎潤霜專為敏感肌打造的台灣植萃保養品牌「嘉丹妮爾」，秉持以溫和有效的配方理念，回應現代人在不同生活節奏與氣候變化下的肌膚需求。品牌推出全新乳霜之作「粉能亮胜肽澎潤霜」，以台灣白花蝴蝶蘭萃取為核心，結合雙胜肽抗老科技與玻色因的修護能量，溫...styletc ・ 3 小時前 ・ 發表留言
4款韓系「潤色護唇膏」推薦！Laka、rom&nd必收色一次看，水潤清透光澤唇
2026 韓系開架潤色潤唇膏依然是最多人的日常妝容首選！不只保濕修護，更加入潤色與光澤設計，讓乾唇、暗沉唇色也能變得水潤有氣色，素顏擦也不突兀，水潤清透的光澤唇不黏膩、不卡唇紋，日常補擦也毫無負擔。本篇精選2026韓系開架潤唇膏推薦清單，Laka、rom&nd等從滋潤度到適合膚色、推薦色一次整理，快一起往下看！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 1
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 42
〈房產〉全台淨遷徙熱區出爐 這一區淨遷入人口數近8000人奪冠
人口流動一向被視為房市發展的先行指標，依內政部戶政司最新資料顯示，2025 年全台淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以 7,996 人居冠，從縣市分布來看，前 10 名行政區中，新北市、桃園市與台中市包辦所有名額。鉅亨網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 115
科技金融尾牙參加獎好羨慕! 華碩祭萬元參加獎、野村投信豪發iPhone17 Pro Max
科技和金融大廠尾牙、旺年會近期陸續舉行，除了年終獎金和現場抽獎外，人人有獎的「哈哈獎」也備受關注! 華碩參加獎就有1萬元，野村投信更大手筆，每人一支新手機，豪發4.5萬元iPhone17 Pro Max犒賞員工，如以256GB的起步價來看，4.5萬元紅包先入帳。太報 ・ 6 小時前 ・ 2
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 7 小時前 ・ 5
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 608
中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反
國民黨立委陳玉珍日前再次強調自己是福建人而非台灣人，引發各界熱議。作家顏擇雅對此發文反擊，質疑陳玉珍若非擁有「台灣地區民意代表」頭銜，中共根本無須禮遇，直言其在福建也只是「Nobody」。顏擇雅進一步分析，中共官媒仍稱陳玉珍為「台灣地區民意代表」，並推測北京未輕取金門，是擔憂恐引發公投連鎖效應，導致台灣本島、甚至西藏、香港與上海等地人民要求公投。顏擇雅諷刺這層關係僅是「大家一起吃統戰飯」，而非單純統戰，揭示雙方各取所需的利益交換，並提醒金門地緣政治的複雜性。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 121
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 19 小時前 ・ 144
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 28
股價洗三溫暖！00919新血「吞2根跌停」翻紅閃燈 友達飆漲停噴46.7萬張大量
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，盤中翻紅、最高衝至31,827.39點，目前持續維持走揚趨勢，截至中午13點15分，觀...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 12