2026彰化兒童藝術節 打造孩子最夢幻暑假

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記者張溎壕／彰化報導

彰化縣文化局主辦的「2026彰化兒童藝術節」將於7月9日至8月9日在員林演藝廳登場，彰化縣長王惠美今（12）日宣布，今年以「員流．讓流動發生」為主題，邀集7大優質表演團隊帶來7檔演出、4場工作坊、1檔親子特展及開幕活動，陪伴親子共度充滿藝術與創意的暑假。

王惠美表示，彰化兒童藝術節舉辦多年來累計超過50場活動，歷年問卷滿意度高達95%，已成為中部地區重要的暑期親子藝文品牌。今年考量暑假高溫天氣，特別善用員林演藝廳優質室內空間，邀請曾獲國內外藝術獎項及參與國際藝術節的優秀團隊來到彰化，讓孩子不必遠行，也能接觸高品質藝文展演。

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活動將於7月18日推出免費入場的開幕活動「I FUN起步走」，由刺點創作工坊帶來親子音樂劇演出，MIT米特動物樂園則以薩克斯風巡遊炒熱現場氣氛；當天演藝廳展覽室同步推出親子主題特展及闖關活動，讓大小朋友透過互動體驗開啟感官探索之旅。

今年兒藝節內容豐富多元，首先由《流動的時・光・影・音－你欲泅去佗位？》親子主題特展揭開序幕。演出方面則規劃「好劇童樂會」系列節目，包括光興閣掌中劇團《阿兜仔遊台灣－劇場版》、雲門家庭音樂劇場《一千零5678夜》、明日和合製作所《我，有一個問題？》、好人好事製作《從此過著幸福快樂的日子》，以及由愛丁堡藝穗節WoW Award得主斜槓青年創作體帶來的《你欲泅去佗位？》，內容涵蓋臺語布袋戲、音樂律動、親子劇場及奇幻冒險故事，兼具娛樂與教育意義。

「2026彰化兒童藝術節」7月起在員林演藝廳熱鬧開演，打造親子劇場與五感體驗。（記者張溎壕攝）