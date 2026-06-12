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「2026彰化兒童藝術節」7月登場，7大團隊齊聚員林演藝廳打造暑假藝文盛宴。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣文化局主辦的「2026彰化兒童藝術節」將於7月9日至8月9日在員林演藝廳登場，今（12）日舉行宣傳記者會，由王惠美主持。活動以「員流．讓流動發生」為主題，邀請雲門劇場、明日和合製作所、好人好事製作、斜槓青年創作體、光興閣掌中劇團、刺點創作工坊及米特動物樂園等7大優質團隊，共推出7檔演出、4場工作坊、1檔親子特展及1場開幕活動，陪伴親子度過充滿藝術與創意的暑假。

明日和合製作所中山國小學生互動演出。圖／記者鄧富珍攝

王惠美表示，彰化兒童藝術節累計已辦理超過50場次活動，民眾滿意度高達95%。今年考量暑期高溫，特別運用員林演藝廳完善的劇場空間，邀請多個曾獲藝術獎項或參與國際藝術節的團隊演出，讓孩子透過表演藝術開啟五感體驗。

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7月18日將舉辦免費入場的開幕活動「I FUN起步走」，由刺點創作工坊帶來親子音樂劇，米特動物樂園則安排薩克斯風巡遊演出，現場同步展出親子主題特展及規劃闖關活動，邀請親子一起體驗藝術魅力。

活動期間首先登場的是親子主題特展《流動的時・光・影・音—你欲泅去佗位？》。此外，「好劇童樂會」系列將推出5檔精彩節目，包括光興閣掌中劇團《阿兜仔遊台灣－劇場版》、雲門家庭音樂劇場《一千零5678夜》、明日和合製作所《我，有一個問題？》、好人好事製作《從此過著幸福快樂的日子》，以及曾獲愛丁堡藝穗節WoW Award肯定的斜槓青年創作體《你欲泅去佗位？》壓軸演出。

另外，今年也規劃4場「PLAY童趣坊」工作坊，包括戲劇體驗、親子舞蹈、故事共創及光影創作等內容，透過互動體驗激發孩子創意與想像力。

文化局表示，即日起至6月25日前購買「好劇童樂會」系列票券，可享早鳥75折優惠；憑兒童藝術節票券至合作藝文店家消費，還可享有一票雙享優惠。歡迎全台親子暑假走進劇場，共同感受藝術帶來的歡樂與感動。

彰化兒童藝術節活動海報。圖／彰化縣政府提供

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