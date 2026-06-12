2026彰化兒童藝術節7月登場 7大優質團隊齊聚員林演藝廳

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彰化縣文化局主辦的「2026彰化兒童藝術節」將於7月9日至8月9日在員林演藝廳舉行，今年活動以「員流．讓流動發生」為主題，規劃7檔演出、4檔工作坊、1檔親子特展及1場開幕活動，希望透過多元的劇場體驗，引領兒童探索藝術世界。

彰化縣長王惠美表示，兒童藝術節至今已累積辦理50多場次，今年特別在具備舒適空間的員林演藝廳，邀請國內曾獲各類藝術獎項、頂尖或曾參加國際藝術節的優質團隊齊聚彰化，包含雲門劇場、明日和合製作所、好人好事製作、斜槓青年創作體、光興閣掌中劇團、刺點創作工坊及米特動物樂園等7大團隊，將共同帶來豐富的藝文饗宴。

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本屆活動由7月9日開展的《流動的時・光・影・音—你欲泅去佗位？》親子主題特展揭開序幕，隨後登場的「好劇童樂會」系列包含：光興閣掌中劇團的親子布袋戲《阿兜仔遊台灣-劇場版》、雲門家庭音樂劇場《一千零5678夜》、明日和合製作所《我，有一個問題？》、好人好事製作《從此過著幸福快樂的日子》，以及榮獲愛丁堡藝穗節獎項肯定的斜槓青年創作體壓軸演出《你欲泅去佗位？》。

此外，主辦單位將於7月18日舉辦免票入場的【I FUN起步走】開幕活動，並邀請刺點創作工坊帶來親子音樂劇，還有MIT米特動物樂園帶來薩克斯風巡遊。當天在員林演藝廳展覽室同步展出親子主題特展並規劃親子闖關及特展導覽，為深化互動體驗，活動亦規劃了四場「PLAY童趣坊」系列工作坊，內容涵蓋戲劇體驗、親子舞蹈、故事共創及兒童光影等主題，期望透過實作讓孩童的想像力自在流動。

相關活動票券已於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統開放購票，於6月25日前購買「好劇童樂會」系列可享有早鳥75折優惠；民眾亦可憑本次藝術節票券至指定的藝文合作店家享有消費折扣。